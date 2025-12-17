不只助理費除罪化！綠揭「貪污五法」最為醜惡：果然熟悉的國民黨最對味

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對藍委提出一連串爭議法案，民進黨今（17）日表示，熟悉的國民黨回來了，陳玉珍、林思銘、游顥3人強推「貪污五法」，包括貪污助理費合法化、緩刑犯可參選、初選賄選無罪，以及國庫通黨庫。對此，民進黨呼籲，立即撤回這些法案，立委不該護航貪污犯。

民進黨指出，在國民黨立委眾多濫權、甚至違憲的法案中，其中 「貪污五法」的內容最為貪婪醜惡。（民進黨臉書）

民進黨透過臉書表示，在藍白把持的立法院中，該審的不審，攸關全民的總預算、國防特別預算、國安法案，連交付審查的機會也沒有，但只要是替自己人鬆綁、分錢的法案，就一路強推下去，即使遇到抗議也堅持不撤回。

民進黨指出，在國民黨立委眾多濫權、甚至違憲的法案中，以下 「貪污五法」的內容最為貪婪醜惡。第一，「立委貪污助理費合法化」，陳玉珍提案修改《立法院組織法》，護航貪污的同黨立委顏寬恒，更想把「公費助理」的經費直接變成立委的私房錢，連核銷也不必。

民進黨續指，第二，「議員貪污助理費合法化」，陳玉珍提案修改《地方民意代表費用支給條例》，同樣是為了護航貪污的同黨議員，讓助理費可以被議員任意用、隨便花，還不需要找人頭詐領，演都不演了；第三，「緩刑犯可參選」，陳玉珍提案修改《公職人員選舉罷免法》，試圖放寬社會有高度共識的「排黑條款」，讓有罪判決確定、還在接受緩刑的犯人可以參選公職人員。

至於第四，民進黨提出，「初選賄選無罪」，林思銘提案修改《總統副總統選舉罷免法》，認為還沒有正式登記為候選人之前，買票不算賄選，不需要這麼嚴格處罰？而第五，「國庫通黨庫」，游顥提案修改《不當黨產條例》，為法院認證的國民黨附隨組織「救國團」解套，耍賴讓當年不正義的黨產不必還給國家。

民進黨痛批，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，非常驚訝國民黨立委竟然恬不知恥，提出這麼多自肥、貪腐的法案。面對質疑，還可以厚著臉皮胡言亂語，並強行表決把貪污法案一一交付委員會審查，《不當黨產條例》更不經討論逕付二讀，果然是熟悉的國民黨最對味。

民進黨說，敬告提出「貪污五法」的 陳玉珍、游顥、林思銘，在幕後指使的 傅崐萁，以及所有連署支持的藍委們，請立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐罪犯、侵犯勞動權益的法案，「立法委員不該挺貪污」。

