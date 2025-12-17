不只助理費除罪！還強推「貪污5法」 民進黨轟：熟悉的國民黨回來了

即時中心／黃于庭報導

國民黨團、民眾黨團挾著人數優勢，多項攸關全民權益的重要法案，包括總預算、國防特別預算等法案，屢次無法順利審查；反觀爭議修法卻快速推進，即便引發社會質疑與抗議，仍堅持不撤回。對此，民進黨發言人今（17）日吳崢指出，國民黨強推內容貪婪醜陋的「貪污5法」，令人清楚感受到熟悉的國民黨回來了。

吳崢指出，近期國民黨立委提出多項修法，外界統稱為「貪污5法」，內容涉及廉政制度與選舉公平，影響深遠。首先，藍委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，企圖護航涉貪同黨立委顏寬恒，將原本應專款專用的公費助理經費，變成立委可支配款項，甚至無須檢據核銷，嚴重侵害助理權益。

其次，國民黨另案修正《地方民意代表費用支給條例》，同樣放寬地方民代助理費使用規範，讓助理費可被任意挪用，公帑透明與監督機制蕩然無存。

吳崢續指，第3，陳玉珍再提案修正《公職人員選舉罷免法》，放寬社會已有高度共識的「排黑條款」，讓判刑確定、仍在緩刑期間的犯人也能參選公職，衝擊公平選舉的價值基礎；第4，藍委林思銘提案修正《總統副總統選舉罷免法》，主張尚未正式登記為候選人前，連署階段的賄選行為不需處罰，形同替買賣連署書行為開後門。

最後，藍委游顥提案修正《不當黨產條例》，企圖替法院認定的國民黨附隨組織「救國團」解套，讓不義黨產不必歸還國家，形同國庫通黨庫。

吳崢強調，在全民厭惡貪污、期待廉政的此刻，國民黨立委卻無視社會觀感，強行表決將爭議法案一一送交委員會審查，行徑令人遺憾。他也呼籲，提出「貪污5法」的陳玉珍、林思銘、游顥，以及幕後主導的總召傅崐萁與相關連署立委，應立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐、侵害勞動權益的法案，讓國會運作回到社會期待。

