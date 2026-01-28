不只包1萬6！小S人沒去陳漢典、Lulu婚宴 紅包「驚人天價」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

Lulu、陳漢典婚宴小S禮到人不到引發話題。(合成圖／翻攝自小S臉書、記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

陳漢典與Lulu於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，如今陳漢典曬出小Ｓ包的紅包，實際金額也曝光。

小S包給陳漢典的紅包內容曝光。（圖／翻攝自IG）

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場。去年小S出席金鐘獎事後受訪曾表示禮到人不到坦言「我很久沒工作了，不是，而且小孩你知道去讀書，很花錢」，現場更透露會包1萬6千元紅包，結果在場的人直呼「很少」認為以兩人交情不止如此。小S當時聽了則質疑：「1萬6少嗎？我跟他交情還好啊，你也知道， 我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，但康永哥是真的好。」

如今陳漢典發文曬出小S紅包袋，滿滿的一大包，小S還親筆寫下祝福，上頭寫婚後6注意事項：「真心祝福，跟老婆講話要溫柔，家事你要做，錢各自管好，一週至少做4次，每天都要稱讚她，感恩一切，老婆生氣就表演小狗拉屎的同時又變喪屍，這樣婚姻應該可以撐15年」，附上手繪按讚emoji，讓陳漢典感動直呼：「謝謝S姐的照顧，這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格!！愛你哦」。而事後記者詢問陳漢典經紀人，她也低調證實小S所包的紅包金額並非當時所說的16000元，而是高達10萬元台幣，表示新人很擔心外界的誤解和討論，會造成小S的困擾。

