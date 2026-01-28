不只包1萬6！小S給陳漢典紅包「真實金額」曝光 經紀人證實了

陳漢典經紀人證實小S送上10萬禮金祝賀。（圖／翻攝自小S、Lulu臉書）





藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）上週舉辦世紀婚宴，幾乎半個演藝圈都到場見證兩人幸福時刻，而與陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S（徐熙娣）日前受訪時就透露不會出席婚禮，但會包16000元的紅包，當時被調侃「好少」的對話掀起外界議論，而陳漢典經紀人也向《EBC東森娛樂》透露小S紅包真實數額了。

陳漢典稍早在社群曬出收到小S紅包的照片，小S在紅包袋上寫下祝福表示：「跟老婆講話要溫柔、家事你要做、錢各自管好，每天都要稱讚他、感恩一切」，更不忘打趣他「一週至少做愛4次！」而陳漢典也回應：「謝謝S姐的照顧！這個紅包是滿滿滿滿的祝福，真的很有你的風格！愛你哦！」

陳漢典曬出收到小S紅包金額。（圖／翻攝自陳漢典IG）

而陳漢典經紀人也低調透露，小S所包的紅包其實遠遠超過當時所稱的16000元，而是送上高達10萬元的禮金祝賀，對於小S先前受訪時的紅包對話近期備受討論，陳漢典經紀人則表示，本來沒有想要特別向外界透露金額，但兩人看到消息時覺得這樣好像對小S不太好，「每一位都是新人很珍惜的人，金額不是重點。希望不要造成對祝福的人的困擾。」

事實上，小S與陳漢典交情多年，先前她在受訪時提及雖然不會出席兩人婚宴，但會送上16000元禮金祝賀，被調侃「蛤？好少喔！」她也高EQ回應：「因為我很久沒工作了，而且小孩你知道去讀書，很花錢 (而且3個)。」更開玩笑表示跟陳漢典「交情還好」，一番話引來不少網友誇讚，如今真實紅包數額曝光，可見對於兩人人生大事仍相當重視。



