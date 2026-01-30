不只北士科？輝達傳台北市增設「第二總部」 蔣萬安回應了

黃仁勳（左圖）此次訪台，是否會和蔣萬安（右圖）碰面，引發關注。（鏡報鄒保祥攝／台北市政府提供）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29日）下午抵達台灣，外界持續關注輝達在台投資布局。有消息傳出，輝達除原規劃於台北市北投士林科技園區（北士科）設立台灣總部外，未來可能在台北市再增設「第二總部」，選址被點名士林洲美段、洲美國小預定地。對此，台北市長蔣萬安回應相關問題。

蔣萬安今（30日）出席中正區「與里長有約」活動前受訪表示，市府目前尚未接獲輝達提出相關申請或正式訊息，但他強調，只要輝達提出需求，市府一樣會全力協助。

綜合報導，輝達目前在台員工主要集中於南港辦公室，另有部分人力配置於新竹地區。北士科T17、T18基地先前推動一度受阻，北市府曾提出洲美國小預定地作為備選方案供輝達評估。該基地位於北士科西側，面積約4.6公頃，土地條件方正，原規劃作為國際羽球館使用，且緊鄰北士科核心區域。

至於蔣萬安此次是否會和黃仁勳會面？蔣萬安表示，市府持續與輝達保持聯繫，但也理解黃仁勳此行在台行程相當緊湊，一切仍須配合對方整體行程安排，目前尚未有進一步確定的會面消息。

