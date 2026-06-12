不只北教大！63歲男再爆偷拍北藝大女廁 逾10人受害

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又爆出校園偷拍事件！國立台北藝術大學藝文生態館的女廁遭裝設針孔偷拍，校方指出，嫌犯就是日前涉嫌在北教大女廁偷拍的63歲男子，透過查扣的電磁紀錄發現，嫌犯三度到女廁犯案，受害者大約10至20人，校方將全力配合調查。

男北教大女廁偷拍 警查出北藝大也受害

校方人員指出，針孔可能被放置在廁所內地板，呈現仰角偷拍，並說明是警方在調查嫌犯的非法偷拍檔案時，發現嫌犯也曾到北藝大犯案，而涉案的時間地點包括女廁第二間，從4月2日凌晨到隔天凌晨；女廁第四間，從4月7日至8日；女廁第三間，從5月26日凌晨至隔天凌晨，都是大約一天就將偷拍設備取走。

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嫌犯三度進校犯案，每次都僅隔一天就將偷拍設備取走。圖／台視新聞

北藝大校內教職員坦言現在上廁所時覺得有點緊張，都會先特別檢查一下，只要看到一些器材就感覺應該要懷疑一下。校方人員表示，根據警方說明，偷拍設備的外觀是一個白色盒子，外觀上看起來會以為是一般的電路設備盒，目前受害的人數大約有10到20人，接下來會有專人陪同老師或學生到警局做筆錄。

嫌三度到女廁犯案 警：影像資料並未外流

校方也在收到警方通知後，寄發校內信給全校師生，協尋潛在被害人並提供幫助，警方也指出影像資料並沒有外流。校方強調，事發地點為開放民眾自由進出的館舍，也將針對如圖書館、學生餐廳等開放空間加強巡檢，維護師生安全。

台北／蔡咏恩、余苓瑀 責任編輯／馮康蕙

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