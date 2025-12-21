不只匿名帳號會霸凌 黑暗人格在實名制下仍易排擠他人





【NOW健康 吳思奕／新竹報導】你以為網路霸凌都是匿名帳號惹的禍嗎？根據最新研究顯示，網路霸凌不僅發生在匿名環境中，部分用真實姓名的使用者反而更會在網路上排擠他人，顛覆大眾「網路匿名才會使人變壞」的既定印象。國立陽明交通大學教育研究所研究團隊發現，網路上常見的排他性攻擊，例如：踢出群組、封鎖成員或刻意忽視他人等網路霸凌方式，特別容易發生在具有「黑暗3人格」（Dark Triad）特質的族群身上。在心理學上，所謂的黑暗3人格的特質通常有自戀、操控他人行為、衝動性較高及同理心不足等表現。



模擬社群互動實驗 高黑暗特質者更易出現排擠行為



這項研究由國立陽明交通大學教育研究所劉奕蘭教授與博士王承諺共同設計，透過社群互動模擬實驗，招募115位成年人參與LINE討論群組。研究團隊透過製造衝突來觀察在互動過程中誰最可能出現排擠行為。結果發現，高黑暗特質的人在網路互動中，不一定會用言語爭吵，而是傾向用「直接排除」的方式來處理。如：只要意見不合，就可能投票把對方踢出群組，讓人被隔離在討論之外。



用真名也會霸凌！ 匿名感可能源自人格特質



令人意外的是，這種排擠行為在「實名制」的情況下反而更常出現，也就是說，網路霸凌並非匿名才會發生，有些人即使使用真名依然會出手發動攻擊。此外，研究也發現，這些個體即使不匿名，依然容易有「不會被看到」的感受，使匿名感成為一種人格驅動，而非平台設定而已。



實名制無法防止霸凌 強化平台偵測系統與教育是關鍵



王承諺與劉奕蘭指出，本研究透過社群媒體模擬實際互動，進一步確認高黑暗特質者在特定條件下更容易做出排除行為。研究也顯示，網路排他現象並非僅僅是由匿名文化所造成，而是人格特質與情境共同作用的結果，凸顯個體差異在網路行為中的重要性。劉奕蘭提醒，實名制並不足以抑制此類行為，平台仍需透過強化行為偵測系統、建立更透明的群組管理規範，並推動用戶教育，才能真正提升網路互動的安全性。

