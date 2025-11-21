不只半導體 吳誠文：台灣須第二矽盾

賴總統21日到西螺鎮朝興宮揭匾致詞，說明上任以來執政成績。（周麗蘭攝）

台股21日受美股跌勢拖累，慘摔991點，成為史上第6大跌點。（王德為攝）

台灣行政院政務委員兼國科會主委吳誠文接受《金融時報》訪問時，再次提到「矽盾」（Silicon Shield）概念。他指出，台灣政府正尋求經濟模式多元化，專注於發展無人機、機器人和醫療技術等領域，「不再像現在這樣完全依賴半導體」，「我們必須找到第二個矽盾，我不認為5到10年後，我們還能維持現在的位置」。

國內資深產業分析師認同說，台灣半導體產業領先優勢確實在縮短，現在只能確保5年內，台灣先進技術仍會領先全世界，只是5年後，就要小心大陸「彎道超車」。

他說，面對美中科技戰，大陸投入整個國家資源發展科技，在半導體領域已大有進步，其他像是量子電腦、矽光子等先進科技，也都不能忽視。

「台灣要趕緊找出第二矽盾，且要在5年之內，這壓力蠻大的。」資深產業分析師直指，我們的第二矽盾是甚麼，吳誠文說的無人機、機器人、醫療科學等都是，可他還要加上量子電腦。

資深分析師提醒，台灣強項在生產製造，所謂第二矽盾，並不是要在上述產業搶研發地位，而是成為美歐大廠的生產供應鏈，深耕零組件供應、次系統的製造，發展出像台積電這樣的角色。

不過，國科會21日解釋，吳誠文在專訪提到的是半導體產業競爭激烈，台灣必須要非常努力，即便台灣可以繼續保持優勢，但10年後其他國家一樣會變強，再加上台灣同樣面臨人力短缺等問題，為了要保持現有的領先地位，就要增加投資。強調吳誠文沒表示半導體優勢只剩5到10年。

另，賴清德總統21日到雲林縣西螺鎮朝興宮揭匾，強調國防力量要靠提高軍事預算，他要打造台灣之盾；他還提到，前總統馬英九執政時每年經濟成長2.8％，自他上任以來，去年第四季經濟成長率已達4.84％，國民平均所得已贏韓國、日本，預估2030年可以達到4萬美金，努力一點，明年就有可能超過，目前台灣的就業機會是25年來最好的。

賴清德說，馬英九前總統時代8年，台商大量西進、與中國簽訂ECFA、中國旅客也來到台灣，8年總結算時，每一年經濟成長率增加2.8％而已。馬總統說任內股市要到2萬點，實際上他交給蔡總統的時候才8000點。蔡總統8年經濟成長率每一年成長3.2％，比馬英九前總統更多。