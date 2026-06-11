不只半導體！從晶片到水餃 波蘭喊台商投資都歡迎

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左起為經濟部次長江文若、波蘭駐台北辦事處長Janusz Bilski。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕歐洲形象展首度前進波蘭！經濟部貿易署委託外貿協會舉辦波蘭台灣形象展，11日舉行起跑記者會。波蘭駐台北辦事處長Janusz Bilski(畢爾斯基)提到，波蘭企業普遍認知到台灣的高科技具有領先地位，電電公會TEEMA預計在波蘭設立海外園區，鴻海等電動車供應鏈也展開合作，除了高科技產業外，波蘭是「全面歡迎台灣投資」。

畢爾斯基提到，波蘭期待所有的台灣產業投資，除了台灣的半導體、電動車等產業，台灣食品企業奇美(Chimei)已在波蘭羅茲設工廠，並準備進一步擴展業務，因此除了高科技產業外，食品產業也有發展空間。波蘭企業也了解台灣的高科技產業的地位，雙方也不斷互派大型商業代表團，透過波蘭台灣形象展等活動更可強化合作。

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經濟部次長江文若表示，近年台灣、波蘭雙方交流互動頻繁，經濟部已在去年底於波蘭華沙成立台灣貿易投資中心，透過今年6月舉辦波蘭台灣形象展，更能進行實質對接，此次有超過100家台灣廠商參與，其中，52%業者都是首度參展，可見產業對波蘭、中歐有高度興趣。

城智科技是台灣的AI影像與人臉辨識新創公司，其主研發的 AIRA 解決方案已加入輝達生態系。城智科技去年隨貿協參與馬來西亞台灣形象展，成果大有斬獲，在馬國目前已有10個專案推行中，透過形象展可更「精準對接」。

城智科技指出，波蘭是中東歐貿易樞紐，且波蘭的製造業、物流等基礎建設上有明確需求，尤其城智科技在台灣製造，符合五大信賴中的AI、安防產業，屬於「非紅供應鏈」，讓客戶有更多選擇，除東協市場之外，美國、歐洲市場也將是其主要拓展市場，今年期望海外市場可以倍增成長。

台灣智慧駕駛是台灣受矚目的自駕車新創公司，董事長陳維隆說明，日本、台灣、歐洲都有嚴重的人口老化、出生率下降問題，缺工、勞動安全議題浮現；他分享，很多客戶的稼動率、產能利用率都是卡在人力上。但透過專業載具，不僅節省人力，也更為安全。

台灣智慧駕駛此次首度參與台灣形象展，也同樣看好非紅供應鏈商機，龐大的物流基礎建設，就有龐大的自動化需求，且人、貨進出，都會是龐大商機。波蘭也擁有歷史悠久的汽車工藝，台灣智慧駕駛的策略是要尋求合作夥伴，讓雙方可在軟硬體上結合，期待波蘭成為其第七個落地市場。

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