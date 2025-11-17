不只協商「台灣有事」立場！ 日官員赴北京料要求處置薛劍

日中關係近期迅速惡化，引發國際關注。（圖／美聯社）





日本外務省「亞洲大洋洲局長」金井正彰17日下午抵達中國，預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人會談。由於日本外相茂木敏充先前已表態，中國應對失言的外交官薛劍「採取適當措施」，因此各界預料在這次協商，日方除了重申「台灣有事」的立場，對薛劍的處置預料也是重要議題。

近期的中日關係惡化，源於高市早苗在國會上表態，認為台灣有事可能成為「存立危機事態」，構成行使「集體自衛權」條件。隨後中國駐大阪總領事薛劍揚言，要砍掉「那顆骯髒的腦袋」。日中兩國之後皆召見對方大使以示抗議，雙方你來我往，氣氛緊繃。

根據NHK報導，在這個背景下，金井局長17日上午從日本啟程，於下午抵達北京，預計將與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人會談。日方擬向中方說明，高市首相的答詢並未改變日本一貫立場，同時強調即便在雙方立場不同的情況下，也不應影響兩國人民之間的交流。

另一方面，日方也將再次對中國總領事的相關言論提出強烈抗議，並在日本朝野都有要求將該總領事驅逐出境的聲音下，重申希望中方採取適當措施。

日本政府認為，中國外交部日前呼籲中國民眾避免前往日本，使得情勢進一步升高，日方已明確表示不樂見局勢持續惡化，並將透過外交對話冷靜判斷中方的意向。

對於中國的反應及其對赴日交流的限制，官房長官木原稔在17日上午的記者會中指出，任何使留學或觀光等雙邊人員交流縮減的訊息，都與日前兩國領導人確認的「戰略互惠關係」及建立「建設性、穩定關係」的方向相矛盾。他強調，日方已向中方提出交涉，要求中方做出適切處置，並將持續密切關注後續影響。

至於外務省局長赴中的行程，木原則以外交慣例為由，不願透露細節。只表示，日中之間平時就會在不同層級進行各種形式的溝通。

木原也提到，16日中國海警船侵入沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海一事，日方已透過外交管道向中方提出嚴正抗議，要求立即退出領海。他強調，這是國際法違反行為，「極為遺憾，無法接受」，日方將冷靜且堅定地因應。

