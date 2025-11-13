不只南非？彭博曝台灣考慮「晶片武器化」：反制其他不友善國家

南非日前打壓我國主權，強迫要台灣駐處遷出首都、擅自降等與更名，而在台灣政府一度預告祭出晶片制裁後，南非才提出協商請求，我方隨即暫緩實施。而外媒《彭博》報導指出，台灣並未完全放棄「晶片制裁」這項外交武器，並透露外交部長林佳龍曾說「這確實是評估選項之一」。

根據報導，外交部長林佳龍在台北的一場簡報會上表示，「我們當然希望不必動用這些措施，但若對方損害我國利益，我們就必須做出回應。（晶片制裁）確實是列入評估的選項之一，但並不代表都一定會實施。」

而針對這是否意指南非，林佳龍則並未明確表態，僅強調「台灣不希望將半導體武器化」。

報導指出，台灣曾在9月罕見祭出半導體出口管制，不過2天就火速暫緩，這顯示台灣雖願意動用半導體優勢來反制，不過仍對將晶片作為外交槓桿存有顧慮。台灣當局正考慮，對其他不友善國家如法炮製，不過同時也感到動搖，可能是顧慮到管制將對台積電等企業造成衝擊。



報導分析，「晶片外交」已在台灣的外交工具箱中佔有一席之地，雖可能成為台灣的新型態反制武器，卻也同時也牽動龐大的高科技產業利益，讓政府必須更精準拿捏外交策略。

