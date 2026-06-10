不只參戰高雄市長！ 第三勢力結盟搶攻議員、里長

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司法改革黨、台灣工黨及左翼聯盟今（10）日舉辦「第三勢力聯合政黨發布記者會暨參選人說明會」，正式宣布將以「共同理念、聯合提名」的跨黨聯盟模式，全面投入年底地方選戰。（司法改革黨提供）

司法改革黨、台灣工黨及左翼聯盟今（10）日舉辦「第三勢力聯合政黨發布記者會暨參選人說明會」，正式宣布將以「共同理念、聯合提名」的跨黨聯盟模式，全面投入年底地方選戰。（司法改革黨提供）

隨著年底選舉逐漸升溫，第三勢力政黨近來也邁出整合步伐。司法改革黨、台灣工黨及左翼聯盟今（10）日舉辦「第三勢力聯合政黨發布記者會暨參選人說明會」，正式宣布將以「共同理念、聯合提名」的跨黨聯盟模式，全面投入年底地方選戰，除了司法改革黨主席張靜親征參戰高雄市長外，高雄也提名市議員、里長，試圖打破長期由藍綠兩黨主導的政治格局。

這場結盟延續了今年5月台灣工黨黨員大會中，司法改革黨主席張靜與台灣工黨主席晏揚清同台釋出的整合訊號。如今隨著左翼聯盟的加入，三黨正式建立長期合作平台。除由工黨前主席王義雄、左翼聯盟召集人顏坤泉闡述深化民主與社會公平的理念外，各黨也公布了重點參選人名單與具體政見。

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在選戰布局方面，已宣布投入高雄市長選舉的資深大律師張靜，率領前鎮小港區市議員參選人李政憲、台中大雅／潭子／神岡區市議員參選人張烱春亮相，持續主打陪審制度、檢察長民選等司法改革。

此外，台灣工黨推派的花蓮縣長參選人羅佩秦為黃埔中校退伍、具備多元原民血統，長年關注弱勢權益。他於會中拋出多項強烈政見，主張「亂世用重典」，提出毒駕故意致死者處唯一死刑並加鞭刑、貪瀆或惡意錯判之法官最高處無期徒刑，同時主張全台首創「原民大陪審團」體制，並將採BOT模式推動結合量子科技與青銀共居的「長壽學院」。

此外，基層布局則有南亞塑膠工會前常務理事楊添貴參選高雄鳳山區二甲里里長，他曾是高雄市模範勞工社會服務協會創會理事長、高雄市勞工局調解委員、高雄市義警一心分隊隊員，主打活化社區與樂齡養生。

張靜表示，本次跨黨結盟證明第三勢力已具備提出完整政策與培養政治人才的能力，提供選民不同於藍綠對立之外的新選擇。三黨代表共同呼籲理念相近的改革力量持續合作，凝聚更多社會支持，期盼以跨黨聯盟模式，為台灣地方政治注入更多元的聲音與改革能量。

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