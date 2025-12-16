不只受傷！醫揭「6行為」害腦炎、奪命：常挖鼻孔、擠痘痘慘了

記者施春美／台北報導

腦部是人體極為重要的器官，醫師陳品元表示，生活中許多行為可能會引發腦部感染，例如經常挖鼻孔、亂擠痘痘等，導致細菌、病毒等病原體侵入腦部或腦膜，造成發炎反應，嚴重可致腦膜炎、腦炎，甚至死亡。

基隆長庚外科部主任、神經外科醫師陳品元在其臉書表示，腦部感染是指細菌、病毒或其他病原體侵入腦部或腦膜，造成發炎反應。大腦被堅固的顱骨和血腦屏障保護著，但當病原體突破這些防線，就可能引發腦膜炎、腦炎等嚴重感染。

陳品元列舉腦部感染的6大常見原因：

1. 經常挖鼻孔：

鼻腔內佈滿微血管和神經，通往大腦的距離很近。當人用不乾淨的手指或尖銳物品挖鼻孔時，可能造成鼻黏膜破損、流鼻血，讓細菌有機會侵入。

2. 亂擠痘痘，特別是危險三角區

臉部的「危險三角區」是指鼻子和嘴角連線形成的區域。此區域的血管直通大腦，人若亂擠此區域的痘痘、粉刺，細菌可能順著血管逆行進入顱內，引發海綿竇血栓或腦膿瘍。

3. 拔牙或牙科手術後的感染風險

口腔內有大量細菌，當進行拔牙、植牙、根管治療等手術時，若傷口照護不當或免疫力較差，細菌可能進入血液循環。細菌可以透過血流到達大腦，尤其心臟瓣膜問題或免疫力低下者的風險更高。因此，牙科手術後務必遵守醫師指示，按時服用抗生素、保持口腔清潔、避免用力漱口或吐口水。若持續發燒、劇烈頭痛或意識改變，要立即就醫檢查。

4. 頭部外傷

頭部外傷時，細菌可能會直接進入顱內。車禍、跌倒、運動傷害都可能造成開放性頭部外傷，此時要立即就醫清創和預防性使用抗生素。

5. 耳鼻喉感染延誤治療

中耳炎、鼻竇炎若無妥善治療，細菌可能向內擴散到腦部，特別是慢性中耳炎反覆發作、鼻竇炎3個月都未改善，都要提高警覺。

6. 免疫力低下或慢性疾病

當免疫力下降時，腦部感染風險大增。糖尿病患者血糖控制不佳、愛滋病患者、正在接受化療的癌症病人、長期使用類固醇或免疫抑制劑的人，都是高危險群。

