不只台中！北市驚現「不下雨的洞」 鄭明典曝原因

前氣象局長鄭明典今（18）日分享累積雨量圖，指出在穩定的東北季風影響下，北部地區出現「不下雨的洞」。（圖／氣象署）





台中曾在鳳凰颱風期間出現不下雨的「神祕結界」。前氣象局長鄭明典今（18）日除了分享累積雨量圖，指出在穩定的東北季風影響下，北部地區也出現了「不下雨的洞」！

鄭明典在臉書分享今日累積雨量圖，顯示降雨主要集中在北台灣，但從圖上可見一處幾乎沒有累積雨量的區域，範圍集中在石牌、士林一帶。

鄭明典解釋，這塊降雨空隙是受到大地山系的屏障作用所致，東北季風迎風面降雨，而當氣流越過山脈後，在背風面會形成下沉氣流，使雨勢明顯減弱，甚至完全不下雨。

鄭明典指出，迎風與背風兩面的實際位置和雨量多寡，皆與風向有極高的關聯性，「所以要等風向變了，雨區才會改變。」

類似現象台中也曾引起討論，鳳凰颱風侵襲期間，全台多地降雨不斷，不過台中市區卻整天大太陽，當時有網友發現，11月10日晚間氣象署的雷達回波圖顯示，全台被雲雨帶覆蓋，唯獨台中、彰化上空出現巨大「無雨洞」，該圖曝光後，許多網友笑稱那是「神秘結界」或「台中百慕達」。

