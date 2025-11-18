不只台中！文雅畜牧場芬普尼蛋「流向新北」 1萬顆恐吃下肚

彰化文雅畜牧場的雞蛋複檢芬普尼仍超標，縣府封存全部禽蛋，仍有部分蛋品流出。彰化縣政府提供



彰化文雅畜牧場雞蛋遭檢出芬普尼超標，彰化縣衛生局今（11/18）日公布調查結果，確認11月9日短暫解除移動管制期間，文雅畜牧場共出貨5萬7000顆雞蛋，其中4萬顆流向台中龍忠蛋行、1萬顆由蛋車北上販售至新北市，另有7000顆在出貨前即遭衛生局攔截，全數未流入彰化縣內食品業者。

彰化縣衛生局指出，文雅畜牧場自11月5日起被列為移動管制場，蛋品不得外流，但業者誤以為9日已解除禁運，當天便大量出貨，共285籃、5萬7000顆，明顯高於平日約4萬顆的正常日產量。對此，檢調懷疑是否混入早期管制蛋，才會使台中龍忠蛋行遭驗出芬普尼超標。由於案件偵查中，縣府未對此作出進一步說明。

流向部分，11月9日畜牧場以自家貨車載運200籃、4萬顆雞蛋到台中龍忠蛋行；台中市衛生局已回收下架38籃、7600顆，檢調則於昨（11/17）日搜索時帶回13籃、2600顆，扣除回收與查扣量後，台中市實際已售出149籃、2萬9800顆，推估多數已被消費者食用。

衛生局指出，另有85籃、1萬7000顆當天出貨給蛋車北運，有35籃、7000顆遭攔截，最終50籃、1萬顆流入新北市，售出4600顆；當天新北市衛生局即回收下架27籃、5400顆並於17日銷毀。彰化縣衛生局強調，縣內食品業者早已全面禁止接收文雅畜牧場蛋品，無蛋品流入彰化市場。

文雅畜牧場飼養約4.9至5萬隻蛋雞，日產量約4萬顆，但9日卻大量出貨5萬7000顆，同時也意味著11月9日共計172籃、3萬4400顆問題蛋已在市面上被售出。檢方除持續約談陳姓場主，調查是否有混入先前管制蛋品、分類不清等情形，均列入偵查範圍。

