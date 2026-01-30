不只台北市長民調慘輸蔣萬安 學者警示民進黨正流失年輕選票

台北市長選戰最新民調顯示，民進黨無論派誰出戰都大幅落後現任台北市長蔣萬安，其中20至29歲年輕族群中有54%表態支持蔣萬安，相較去年12月調查大幅增加23個百分點；民進黨立委王世堅則下降一成至38%。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析認為，這將是綠營一大警訊。

台北市長蔣萬安民調遠勝綠營所有潛在候選人。（資料圖／中天新聞）

根據《TVBS民調中心》最新調查結果顯示，假設民進黨推派鄭麗君參選台北市長對上蔣萬安，蔣的支持度維持在62%，鄭的支持度為25%；若民進黨推派王世堅參選對決蔣萬安，蔣獲得60%支持，王則為27%。其中最受矚目的是，20至29歲年輕族群對蔣萬安的支持度達54%，較去年12月調查時大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降一成至38%，對蔣的支持度轉為高於王。

廣告 廣告

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳29日在臉書分析表示，這次民調中透露出三個重要訊息。第一項訊息是，「免費營養午餐」政策讓其他縣市、特別是綠營縣市多有效法，產生強大議題主導能力，這當然是顯著原因；而蔣萬安直球回應綠軍的政治攻堅，更讓藍軍支持者強化了對其支持的黏著度，加上台北市與輝達簽約在即。

民進黨立委王世堅。（資料圖／中天新聞）

鈕則勳分析第二點指出，王世堅的年輕票已經落後於蔣萬安，代表王之前「從從容容、游刃有餘」的網路迷因效應已然遞減，回歸了平時的基本面；而蔣萬安的「生生喝鮮乳」與「免費營養午餐」政策展現對於新生代年輕人的關懷。

鈕則勳續指第三點表示，綠軍高層雖不斷藉對等關稅降到15%的系列政治操作想為鄭麗君鍍金身及拉抬政治能量，但效果仍然有限。他認為原因或許是鄭麗君本身的形象魅力不足，或也因民眾對綠營高層持續的政治操作或鬥爭在野感到不滿，「賴卓光環」效應不足以建構或支撐鄭的能量。

鈕則勳並認為，當今綠營要燒腦的不只是台北市到底由誰出戰的問題，而是到底是要拿出什麼壓箱寶才能擋住以蔣萬安掛帥的藍營大軍，防止這輻射外溢效果波及南二都。

該民調是TVBS民意調查中心於23日至28日晚間18時30分至22時進行的調查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1009位。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

延伸閱讀

台北市長民調驚見「年輕族群轉向」 蔣萬安笑納逾五成支持

台北市長選舉民調出爐 蔣萬安大幅領先鄭麗君、王世堅

影/綠營為何難找人挑戰台北市長？ 歷史哥：誰來都是幫蔣萬安炒聲量