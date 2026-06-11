不只台北 日本旅客來台改玩這城市 搜尋量暴增112％

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外國觀光客來台旅遊通常首選台北，不過根據訂房網Agoda統計，日本旅客對台灣其他縣市的搜尋量有上升趨勢，成長最快的地區依序為屏東墾丁、花蓮及桃園，其中墾丁增加112％；其他城市包括高雄、台中、台南住宿搜尋量也有增加，顯示出日本觀光客開始追求以自然景觀為主的旅遊模式。

Agoda日前公布最新統計數據，日本上月黃金周旅遊期間，旅客搜尋排名前5名城市依序為韓國首爾、泰國曼谷、台灣台北、香港及印尼峇里島，反映了日本旅客尋求短途國際目的地的更大趨勢，這些地方兼具便利性、文化熟悉度和高價值的旅行體驗。

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Agoda指出，以台灣來說，雖然台北仍是日本旅客的熱門旅遊城市，不過也對於其他城市越來越感興趣，搜尋量成長最多的地區前3名依序為屏東墾丁增加112％、花蓮增加85％、桃園成長39％。

Agoda表示，其他城市包括高雄、台中、台南的搜尋量也呈現上升趨勢，反映出遊客的探索範圍已擴展到城市之外。數據顯示，日本遊客越來越被台灣豐富多元的旅遊資源所吸引，從風景優美的海岸線、戶外景觀，到當地美食體驗和文化景點，應有盡有。

Agoda台灣區總監柴繼山表示，黃金周是日本最重要的旅遊旺季之一，可以看到台灣作為日本遊客的熱門目的地越來越受歡迎；除了台北，墾丁、花蓮等地也越來越受到日本遊客的青睞，反映出他們對多元化旅行體驗的需求日益增長。

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