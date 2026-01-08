不只台北！3縣市加碼宣布「免費」各縣市營養午餐政策一覽

自台北市長蔣萬安6日宣布，今年起國中小營養午餐全面免費，基隆市也宣布跟進，高雄市、台中市則是在今（8）日正式宣布，自115學年度起為公立國中、小提供免費營養午餐，減輕家長負擔。地方掀起一波「營養午餐」免費潮，各縣市紛紛跟進，究竟有哪些縣市的營養午餐全面免費、政策實施後會不會排擠其他教育資源呢？本文帶您一起來了解。

桃園市開六都第一槍

六都之中，桃園市最早實施免費營養午餐政策，自2023年起落實至今，最初補助公私立國中小學生每餐45元餐費，考量物價持續上漲，今年調整至51元，每年受惠的學生約19萬人。

蔣萬安：台北市國中小營養午餐全面免費

台北市長蔣萬安6日宣布，公私立國中小營養午餐全面免費，最快9月上路。以平均一餐60至70元估計，家長每年可省下萬元支出。教育局表示此政策初估需約20億元，將採追加預算方式編列。此外，台北市也持續推動「生生喝鮮奶」政策，今年適用對象將向下擴大至2歲幼兒，讓台北市2至15歲孩童都能獲得營養補給。

台中、高雄跟進 今宣布營養午餐免費

台中市長盧秀燕今日宣布自115學年度起，實施營養午餐免費政策，約21.4萬名學生受惠。盧秀燕認為，營養午餐已成為政府教育責任之一，也是教育趨勢，以一餐60至70元計算，每年增加的教育預算高達25至30億元，為了如期推動公立國中小營養午餐全面免費政策，將在3月向議會提出追加預算。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁也在今日宣布自115學年度起，全市公立國中、小學生營養午餐免費，約18萬名學生受惠，估計每年增加18億元的經費。

新北、台南是否跟進？侯友宜：會做好適時調整準備

台北、台中、高雄先後宣布免費營養午餐政策，外界關注新北市是否也會跟進。新北市長侯友宜今（8）日受訪時指出，新北市學生數全國最多，若全面免費一年需投入46億元，未來是否跟進，市府會跟議員盤整所有財政與教育資源，是否能順利編制在明年預算，會盤整整體財政狀況，做好適時調整的準備。他也呼籲中央提出統一政策，避免各縣市出現落差。

另外，新北市自2月23日起將推動「鮮奶幸福週」，33萬名2至12歲學童，每週可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳。

至於台南除補助弱勢學生，目前並未推出全面營養午餐免費。台南市教育局強調，若全面實施營養午餐免費，預估每年將再增加約8.5億元支出，恐排擠教育資源，須再審慎評估。

全教總：全免費恐淪為地方首長的「福利軍備競賽」

截至目前，全台22縣市中實施全面免費政策已達16縣市，除了上述的桃園市、台北市、台中市、高雄市以及基隆市，還包含新竹縣市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣，苗栗縣則是今年9月起實施。其他6縣市則採取部分補助，針對中低收入戶的弱勢學生，午餐已全部免繳。

針對營養午餐補助，全教總表示雖然樂見縣市首長關心學童午餐，但也擔憂在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐難以真正提升用餐品質。

目前「16縣市免費、6縣市自費」已形成強烈對比，也凸顯國民教育福利因地而異的不公。全教總指出2點建議，認為免費政策不應排擠教育本務。首先，教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲，此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質？必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。

此外，比免費更重要的是「人力」與「品質」。免費不等於優質，要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。最後，全教總呼籲營養午餐不應只是「自費與免費」的爭議，教育部及各地方政府應提出更為明確的具體作為。

行政院：無餘裕協助免費營養午餐

由於營養午餐免費政策涉及學生人數、財政負擔與實施時程，縣市間採取的路徑也各不相同，有地方縣市呼籲中央針對營養午餐提出統一政策，避免各縣市出現落差。不過，行政院今日指出現行《財劃法》削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方。