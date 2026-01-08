不只台北！3縣市加碼宣布「免費」各縣市營養午餐政策一覽
自台北市長蔣萬安6日宣布，今年起國中小營養午餐全面免費，基隆市也宣布跟進，高雄市、台中市則是在今（8）日正式宣布，自115學年度起為公立國中、小提供免費營養午餐，減輕家長負擔。地方掀起一波「營養午餐」免費潮，各縣市紛紛跟進，究竟有哪些縣市的營養午餐全面免費、政策實施後會不會排擠其他教育資源呢？本文帶您一起來了解。
桃園市開六都第一槍
六都之中，桃園市最早實施免費營養午餐政策，自2023年起落實至今，最初補助公私立國中小學生每餐45元餐費，考量物價持續上漲，今年調整至51元，每年受惠的學生約19萬人。
蔣萬安：台北市國中小營養午餐全面免費
台北市長蔣萬安6日宣布，公私立國中小營養午餐全面免費，最快9月上路。以平均一餐60至70元估計，家長每年可省下萬元支出。教育局表示此政策初估需約20億元，將採追加預算方式編列。此外，台北市也持續推動「生生喝鮮奶」政策，今年適用對象將向下擴大至2歲幼兒，讓台北市2至15歲孩童都能獲得營養補給。
台中、高雄跟進 今宣布營養午餐免費
台中市長盧秀燕今日宣布自115學年度起，實施營養午餐免費政策，約21.4萬名學生受惠。盧秀燕認為，營養午餐已成為政府教育責任之一，也是教育趨勢，以一餐60至70元計算，每年增加的教育預算高達25至30億元，為了如期推動公立國中小營養午餐全面免費政策，將在3月向議會提出追加預算。
高雄市長陳其邁也在今日宣布自115學年度起，全市公立國中、小學生營養午餐免費，約18萬名學生受惠，估計每年增加18億元的經費。
新北、台南是否跟進？侯友宜：會做好適時調整準備
台北、台中、高雄先後宣布免費營養午餐政策，外界關注新北市是否也會跟進。新北市長侯友宜今（8）日受訪時指出，新北市學生數全國最多，若全面免費一年需投入46億元，未來是否跟進，市府會跟議員盤整所有財政與教育資源，是否能順利編制在明年預算，會盤整整體財政狀況，做好適時調整的準備。他也呼籲中央提出統一政策，避免各縣市出現落差。
另外，新北市自2月23日起將推動「鮮奶幸福週」，33萬名2至12歲學童，每週可領一瓶免費鮮奶、豆漿或優酪乳。
至於台南除補助弱勢學生，目前並未推出全面營養午餐免費。台南市教育局強調，若全面實施營養午餐免費，預估每年將再增加約8.5億元支出，恐排擠教育資源，須再審慎評估。
全教總：全免費恐淪為地方首長的「福利軍備競賽」
截至目前，全台22縣市中實施全面免費政策已達16縣市，除了上述的桃園市、台北市、台中市、高雄市以及基隆市，還包含新竹縣市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣，苗栗縣則是今年9月起實施。其他6縣市則採取部分補助，針對中低收入戶的弱勢學生，午餐已全部免繳。
針對營養午餐補助，全教總表示雖然樂見縣市首長關心學童午餐，但也擔憂在缺乏完整配套下，全面免費極可能淪為地方首長的「福利軍備競賽」，恐難以真正提升用餐品質。
目前「16縣市免費、6縣市自費」已形成強烈對比，也凸顯國民教育福利因地而異的不公。全教總指出2點建議，認為免費政策不應排擠教育本務。首先，教育預算資源有限，營養午餐全面免費所費不貲，此政策是否會排擠校舍修繕、教學設備等其他教育預算，進而影響整體教育品質？必須持續關注，並接受公眾嚴格監督。
此外，比免費更重要的是「人力」與「品質」。免費不等於優質，要確保學童吃得健康，更關鍵的是補足校園營養師人力、改善廚工低薪待遇，並嚴格落實食材溯源、營養標準與食品安全管理。最後，全教總呼籲營養午餐不應只是「自費與免費」的爭議，教育部及各地方政府應提出更為明確的具體作為。
行政院：無餘裕協助免費營養午餐
由於營養午餐免費政策涉及學生人數、財政負擔與實施時程，縣市間採取的路徑也各不相同，有地方縣市呼籲中央針對營養午餐提出統一政策，避免各縣市出現落差。不過，行政院今日指出現行《財劃法》削弱中央財政，中央政府今年預計舉債3000億元，無餘裕協助地方。
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 58
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 46
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 271
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 15
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 305
柯志恩態度變了？郭正亮曝這人：資源多10倍
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，國民黨已率先定錨，由立委柯志恩披掛上陣；民進黨則陷入激烈初選角力，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺4名立委全力爭取提名，並預計下週以民調決定出線...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 15
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 142
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 26
中職》古久保健二回來了！ 新賽季轉戰味全龍擔任巡迴統籌教練
味全龍球團今天（8日）宣布，正式網羅前樂天桃猿總教練、綽號「阿公」的日籍教練古久保健二加入教練團。新賽季古久保將擔任 巡迴統籌教練 一職，主要負責一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，並配合教練團調整訓練節奏與實務運作，協助球隊整體發展。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
林光寧紀念會小物曝！資深女星見蕭敬騰、Summer嘆：支持代理孕母合法
蕭敬騰岳父、林有慧（Summer）父親林光寧，上月13日因中風併發吸入性肺炎離世，享壽75歲，今（8）日於台北市懷愛館舉辦追思紀念會，演藝圈多位好友到場送別，包括蕭敬騰、林有慧、王偉忠、包翠英、連靜雯等人，場面莊重哀戚，恬娃也現身致意，並於事後發文表達深切思念。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 1
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 17
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 32
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2