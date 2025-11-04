不只台南市長遭冒名！氣象署也淪陷不忍發聲了

生活中心／李筱舲報導



隨著社群平台使用普及化，近年來頻頻發生社群帳號被盜用及假帳號詐騙等網路犯罪事件，中央氣象署於3日晚間突發聲明，近日有人於Threads和IG平台上以「中央氣象署」的名義建立假帳號，氣象署強調該帳號非由官方設立，提醒民眾務必認清，切勿誤信、轉傳或提供個資，以免權益受損。針對假帳號，中央氣象署目前已蒐證，並依法循相關程序處理。





Threads IG 驚見冒牌氣象署帳號！官方怒澄清：已蒐證處理

近日有人盜用「中央氣象署」的名義於Threads上建立假帳號。（圖／翻攝自中央氣象署臉書）

中央氣象署於3日晚間表示，近日有人於Threads和IG平台上以「中央氣象署」的名義及冒用署徽建立假帳號，氣象署強調，目前本署並未於Threads平台上建立任何帳號，且氣象署官方IG帳號為「@cwa_weather」，任何以「中央氣象署」或相似名稱之帳號均為冒用，呼籲民眾務必當心，切勿誤信、轉傳或提供個資，以護自身權益。針對Threads假帳號，中央氣象署已著手蒐證，並依法循相關程序處理，也提醒民眾，請以氣象署官網及官方社群帳號作為唯一正確訊息來源。





中央氣象署呼籲，請以氣象署官網及官方社群帳號作為正確訊息來源。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

事實上，不久在颱風襲台前夕，才發生台南市市長黃偉哲照片遭人盜用一事，並在社群平台上發布「颱風停班課」之不實消息，不料近日又再度發生有心人士竟冒用「中央氣象署」名義建立假帳號，對此，官方提醒民眾應提高警覺，多加確認訊息來源的真實性。目前氣象署官方社群帳號有IG帳號「@cwa_weather」，和FB粉專「報天氣 - 中央氣象署」、「報氣候 - 中央氣象署」、「報地震 - 中央氣象署」、「報天文 - 中央氣象署」、「SOS 地球展示系統 - 中央氣象署」、及「Good Weather 古都好天氣 - 臺灣南區氣象中心」，請民眾善加利用。

