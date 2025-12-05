不只台灣有事出包？日媒驚爆：高市早苗「一連串外交失誤」惹惱陸

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係跌入谷底，日媒引述一名自民黨外務省相關人士透露，引發雙方關係緊張的，不只是這項發言，而是「更早之前累積的外交操作失誤」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

日媒《集英社オンライン》報導， 這名人士說，問題可追溯至高市10月在南韓出席中日領袖會談期間的一連串行為。這名人士說，首先，高市與大陸國家主席習近平在非公開場合短暫微笑交談時，隨行團隊從側面拍攝並上傳至社群平台，「這種畫面本應謹慎處理，公開發布顯得過於輕率。」

其次，在與習近平的首次正式會談中，高市直接強烈提及香港及新疆的人權議題。這名人士透露，日本外務省解釋歷任首相皆會觸及，但高市多以自身語氣闡述，而非按照官僚準備的講稿逐字念，「她習慣用自己的話講，也常在答辯稿上用紅筆修改，這次也不例外。」

高市早苗（左）與習近平（右）10月在南韓舉行會談。（圖／美聯社）

不僅如此，高市使用「南蒙古」一詞，而非外交慣例中的「內蒙古」，被視為對北京的明顯挑戰。報導指出，更讓北京不滿的是，高市在會後隔天，隨即於社群平台公開與台灣相關人士會面的消息，這名人士表示，「歷任首相在APEC期間也會與台灣代表接觸，但把照片發到社群上，是太超過了。」

此外，與已故前首相安倍晉三不同的是，這名人士認為，高市缺乏能在黨內替她進行外交緩衝或溝通的重量級人士，他更直言兩人「政治器度」有明顯差距，「安倍先生的平衡感非常好。他在用人上會安排右翼、也會留些能打小球的左打者。」

這名人士認為，相較之下，高市的打線「全是右打者，太刻板了。」這名人士說，儘管高市目前擁有高支持率，但若始終只有一種打法，「就不可能像安倍先生一樣成為長期政權。」

