不只台灣獲美15%最惠稅率 日韓條件一次看

行政院副院長鄭麗君。（圖／行政院提供）





根據最新公布的「美國對等關稅台灣與競爭國比較」資料顯示，台灣與美國達成經貿協議，獲得15%的對等關稅稅率，並在2025年至2027年間承諾對美投資約2500億美元。

此外，政府亦提供約2500億美元的信貸保證與供應鏈支持金，合計總支持規模達5000億美元。副院長鄭麗君對此強調，對美投資將以供應鏈為核心。

投資聚焦高階晶圓與AI封裝！台日韓越數據對比

在核心投資領域方面，台灣鎖定高階晶圓廠（2nm/1.4nm）、AI封裝及低軌衛星。與其他競爭國相比，日本獲得稅率同為15%，對美投資承諾約3200億美元、信貸保證約2000億美元，核心領域為氫能車、半導體設備及美國鋼鐵收購相關補貼。

廣告 廣告

韓國獲得稅率同樣為15%，對美投資承諾約2800億美元、信貸保證約1800億美元，核心領域則為電動車電池、德州半導體廠及核能技術。

數據顯示，越南在本次協議中獲得的對等關稅稅率為19%，顯著高於台、日、韓三國的15%。

越南對美投資承諾約450億美元、信貸保證約2000億美元，其核心投資領域集中於成衣自動化基地與電子代工組裝。

透過此次對等關稅比較可見，台灣在獲得優惠稅率的同時，亦透過高額的信貸保證機制強化其在高階科技領域的投資布局。

更多東森新聞報導

班導逼女學生校服脫到剩內衣！家長怒控 校方回應了

世界級金脈成形！沙國驚爆再挖出200噸黃金

瑞士夫妻印度單車環島 夜宿森林竟遭7嫌搶劫性侵

