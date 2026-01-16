不只台灣軍購遲交？日本簽約5年裝備仍未到貨，東京抱怨自衛隊因「這點」被迫多付600億

日本透過「外國軍售制度」（FMS）向美國採購軍事裝備，似乎也面臨交付嚴重延遲的狀況，根據會計檢查院最新調查發現，迄今為止、包含空中預警機維修器材在內，一共有多達118項、總價值高達1兆1400億日圓（約新台幣2278.4億元）的軍備，在合約簽訂超過5年後仍未如期交貨，導致自衛隊基層官兵，面臨嚴重裝備斷層，只能被迫繼續使用屆齡退役的舊裝備，對於人員安全造成不小影響。

​報導引述調查報告指出，這些延遲交付的背後主因，似乎都與美國製造商產能不足，或是生產線調整異動有關。檢查院也抱怨，在現有外國軍售制度底下，東京通常「必須先支付」訂單全額或高昂訂金，但他們卻對美國廠商延期交貨一事，絲毫沒有任何約束力或反制手段。

其中影響最大的，似乎是航空自衛隊麾下的空中預警機（AWACS），受到關鍵維修器材與零件遲遲沒有到貨，自衛隊部分單位只能被迫繼續使用，屆齡退役的舊型器材代替，這不僅增加後勤維修的難度，也對日本在第一島鏈的空中監視與預警能力，埋下隱憂和潛在危險。

有受影響的部隊私下反應，由於新型裝備遲遲未見蹤影，基層被迫動用「除役備件」或「替代性舊裝備」，來維持日常訓練與警戒任務，此舉也讓自衛隊成員面臨更高程度的安全風險。

美軍派遣F-35戰機協助自衛隊加賀號護衛艦進行甲板測試。（翻攝自海自粉專）

三年因匯率「多付」600億

除了一部分採購物件遲遲沒有到貨，日本對美軍購還存在另一個結構大問題：匯率。會計檢查院在報告中點出，由於受到日幣匯率大幅貶值衝擊，自衛隊在2023至2025三個年度的實際軍購支付金額，預計將比原先合約預估、多出大約3000億日圓（約新台幣600億元）。

根據會計檢查院的數據，2018至2023年度，日本FMS合約總額高達3兆5520億日圓（約新台幣7100億元）。光是2023單一年度，採購合約金額就達到1兆3867億日圓（約新台幣2771億元），是五年前的三倍。

如果按照「各軍種」分布，航空自衛隊以7875億日圓佔比最高（56%），主要用於採購8架F-35匿蹤戰機；海上自衛隊則支出5416億日圓（39%），主要用於購置戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）及神盾艦相關設備。

2024年4月30日。東京一家證券公司，人們經過顯示日本日經 225 指數（左）和美元/日圓兌換率的電子股票板。（美聯社）

由於FMS合約是向華府採購，最終計價多以美元核算，這一點就讓東京當局非常吃虧，因為日圓兌美元匯率，從2018-2022年度的平均110日圓基準，如今一路下滑至2025年的150日圓。如此大幅度的匯率變動，導致防衛省在未增加任何新裝備的情況下，只能默默吞下所謂的「被動加價」。

檢查院還透露，防衛省過去很長時間從未公開揭露，日圓匯率變動對防衛預算的具體影響，直到此次查核才發現，肩膀多出3000億日圓的高額負擔。而經過查核發現，2024年度因日圓持續疲軟，對美軍購支付額已確認比原先增加1239億日圓（約新台幣247.6億元），未來赤字恐將進一步擴大。

除了匯率問題，會計檢查院也對FMS的採購機制提出質疑。呼籲政府應設法強化談判能力，要求美方縮短交付週期並追蹤後續進度，確保納稅人的稅金，能轉化為真正的防禦戰力。

