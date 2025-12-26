不只台灣！三星記憶體涉回扣 星國、中國大陸也查

有三星員工與代理商涉嫌收受記憶體回扣。（示意圖／東森新聞）





三星韓國總部大動作來台調查，傳出有員工涉嫌與代理商收受回扣，可說是史無前例的重手開鍘。這起事件背後，其實與AI熱潮有關，全球正面臨記憶體缺貨、漲價潮，漲幅甚至比黃金還猛，而且供給吃緊的情況，恐怕一路延續到2026年，從AI大廠到下游的筆電、手機產品全都在搶貨。

記憶體價格瘋漲，手機、電腦也跟著喊漲，這波缺貨亂象，卻意外爆出回扣疑雲。市場傳出，三星電子韓國總部低調來台展開內部調查，有員工與代理商涉嫌收受記憶體回扣。

據了解，三星總部跨海來台，密集約談多名員工，並在初步調查後，對行銷與業務部門啟動首波人事調整，相關線索甚至延伸到新加坡與中國。

財經專家黃世聰：「缺貨太嚴重了，連微軟、Google、Meta目前都拿不到貨。一定是有人告密，可以去調查你給貨的那一家廠商，而那家廠商應該有配合的三星內部員工，這樣就可以抓到人。」

之所以大動作調查，關鍵就在於記憶體價格仍將持續上漲。DDR4現貨價已經暴漲近200%，明年第一季合約價，預估至少再漲三成；DDR5供給同樣吃緊，就連NAND也有約兩成漲幅。傳出三星甚至計畫推出「不可取消、不可退貨」的合約，確保記憶體需求，也被外界批評是在榨乾市場價值。

財經專家黃世聰：「一般來說，業者不會特別去抓這種事情，但現在會去抓，主要原因可能是DRAM價格漲得太兇，如果你私底下給了某些人，其他拿不到貨的人一定會抗議，所以可能是為了公平起見，才進行這樣一個大清洗。」

儘管三星對外低調表示，這是例行性調查，細節無法公開，但在缺貨與漲價壓力下，相關問題逐一浮上檯面，後續發展勢必持續受到市場高度關注。

