不只台灣！宜蘭深夜強震福建、浙江都有感 陸網友：江西22樓暈床了

宜蘭近海27日深夜發生規模7.0強震。（圖／中央氣象署）

宜蘭近海27日晚間發生規模7.0強震，影響範圍極大，不僅台灣最南端的恆春半島與外島馬祖震度都有2級，就連大陸福建、浙江與江西也都有感受，引起對岸網友討論。就有陸網友表示，自己住在江西吉安22樓，差點暈床。

這起強震震央位在宜蘭近海，距離宜蘭縣府僅32公里，深度72.8公里，但全台都有感，嘉義以北震度全都在4級以上，先上下後左右的地震類型也讓許多人回想起1999年921大地震，更直言是最近幾年感受最強烈的地震。

不僅台灣，就連大陸近海許多地方也都有感，大陸最大影音平台「bilibili嗶哩嗶哩」也在第一時間掀起討論，地震直播間瞬間湧入許多網友留言：「在福建福清，給我震的以為我床下有人在惡作劇」、「南平這邊，震感也很強」、「這次好可怕，微信跟QQ都在討論了」、「福建三明，躺在床上感受強烈」、「這波範圍超大，我在洗澡也晃到嚇死」、「廣西25樓有感+1」、「我在江西吉安22樓，暈床了」、「這次真的嚇人，感覺很明顯」、「福州有明顯震感」、「合肥23樓，大門突然喀喀聲，持續至少10秒」、「紹興震感強烈」。

截至28日凌晨12:40為止，有零星外牆剝落、停電與電梯受困災情發生，尚未傳出重大災情。

