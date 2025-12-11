不只台積電秒填息！00982A開盤即填息 12.3萬受益人息利雙收

台股示意圖。資料照



不只台積電秒填息！主動群益台灣強棒ETF（00982A）今天一開盤14.14元就填息，00982A第二次配息金額為0.334元，預估年化配息率9%，今天完成了第2次填息也讓12.3萬投資人息利雙收。

市場法人表示，今年新秀主動式ETF，是以經理人主動操作、投資組合透明的優勢，成為投資人的新寵。目前已有5檔台股主動式ETF，其中00982A在績效與配息表現皆讓投資人驚豔，自掛牌以來含息報酬率已上漲近50%，表現相當亮眼。投資人可持續留意相關投資契機。

廣告 廣告

ETF理財達人表示，00982A除了能幫助投資人爭取超額報酬，也擁有優異的配息表現。作為首檔配息的主動式ETF，00982A於今年7月配出每股0.236元，預估年化配息率逾8%，更只花兩個交易日就完成填息，讓投資人息利雙收。

11月配息更創新高，每股配發0.334元，預估年化配息率9%，雖然受到11月大盤拉回整理影響，花了18天才完成第二次填息，不過在降息循環，台股有望在獲利、資金雙成長利多的帶動下繼續攻高下，後市表現值得期待。

財富管理專家認為，整體而言，Fed年底前再降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

更多太報報導

12月布局年平均報酬率皆2位數 ！ 00987A 搶錢潮

薑還是老的辣! 0050規模破兆後持續吸金、0056成長超越00878

神盾集團啟動無人機艦隊! 旗下迅杰戰略投資MIT無人機品牌