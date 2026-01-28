不只台積電！ 台灣這10家入列 全球50大非美科技公司

【緯來新聞網】根據 《Analytics Insight》 的最新報導，2026 年全球科技版圖不只矽谷獨佔，亞太與歐洲地區的企業正透過先進製程、AI應用與數位轉型，重塑國際產業鏈。其中台積電（TSMC）憑藉先進半導體製程位居榜首。緊隨其後的是騰訊、三星、阿里巴巴及ASML。

台灣企業在本次全球 50 強中表現極為亮眼，成為國際供應鏈不可或缺的中流柱。除了榜首台積電，鴻海（第14名）透過規模化生產與電動車方案持續擴大影響力；聯發科（第32名）則在 5G 與 AIoT 晶片研發上領先全球。此外，廣達電腦（第9名）、宏碁（第29名）、華碩（第30名）、和碩（第24名）及佳世達（第16名）在硬體整合與智慧解決方案上實力雄厚，搭配日月光（第39名）的頂尖封測服務與台達電（第22名）的能源管理技術，共同構築了台灣科技的堅實競爭力。



今年科技格局顯示，創新已不再侷限於傳統地域，非美國公司正憑藉技術實力深刻影響半導體、數位生態及消費電子領域。這些創新者不僅帶來競爭，更在人工智慧、永續發展與互聯互通中引領未來。透過推動世界進步並樹立數位轉型新標準，這些企業正持續鞏固其全球領導地位。

