不只台積電！ 專家讚這公司「頂端站25年」：電力架構換代大贏家





隨著人工智慧（AI）應用全面升溫，晶圓代工龍頭台積電先進製程需求強勁，今（19）日股價盤中一度衝上1780元，續創歷史新高。不過，市場目光多半聚焦於「算力」本身，卻忽略在AI產業鏈中，還有一家台灣企業正站上另一個關鍵制高點。前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞17日在《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專上指出，在先進製程之外，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。

沈萬鈞分析，若說台積電掌握的是算力極限，那台達電掌握的，則是「如何把電力安全、有效率地送到算力旁邊」。隨著AI伺服器功耗急速攀升，單一機櫃用電已從過去十多千瓦（kW），跳升至60kW，甚至朝100kW邁進，傳統交流電（AC）架構在效率與穩定性上逐漸逼近工程極限，升級已成為不可逆的現實。

在此背景下，高壓直流供電（High Voltage Direct Current，HVDC）正式走向主流，成為新一代資料中心的核心電力架構。HVDC不再只是概念或測試方案，而是今年起被一線雲端與AI客戶納入正式設計標準。電力系統的重要性，從「配套」升級為確保長時間穩定運作的關鍵，這正好放大了台達電長年累積的工程優勢。

高盛（Goldman Sachs）近日發布最新研究報告，將台達電目標價調升至1600元，關注重點不僅在於AI伺服器帶來的新增需求，更在於電力架構升級如何改變台達在整個價值鏈中的定位。隨著HVDC與電力機櫃（Power Rack）逐步成為主流，台達電已從單一電源供應器（Power Supply Unit，PSU）供應商，升級為整體電力系統解決方案的關鍵設計與交付者。

高盛預期，台達電AI相關電源業務未來兩年將出現跳躍式成長，營收結構明顯朝高功率、高附加價值產品傾斜，系統型方案也有助於推升毛利率，使獲利成長速度優於營收。沈萬鈞指出，HVDC世代比拚的不是單一零組件，而是系統工程能力，包括效率曲線、冗餘設計、安規與可靠度驗證，以及全球量產與交付一致性，真正具備這些條件的供應商屈指可數。

沈萬鈞寫道：「台積電掌握了先進製程的話語權，台達電則在資料中心電力架構換世代的關鍵時刻，站上了核心舞台。」在全球競逐算力與能源效率的關鍵時刻，台積電站穩先進製程核心，台達電則在資料中心電力架構換世代中走上舞台中央，形成台灣在AI時代最具分量的雙引擎。

