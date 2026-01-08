不只台電釋出大單！為何銅價上漲，電線電纜業者也吃紅？

倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價維持在每噸約1萬2500美元高檔，年漲幅逾四成，並多次創下歷史新高。在能源轉型、AI資料中心與電動車需求推升下，銅的供需結構趨緊，價格波動逐步向下游產業傳導；對電線電纜業者而言，銅價上漲既是成本壓力，也是考驗報價與議價能力的關鍵變數，特別是在台電強韌電網計畫持續釋出標案的背景下，產業企圖將原料波動轉化為營運動能，成為市場關注焦點。

2026年剛開年，國際金屬市場熱度不減。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價維持高檔水準，每噸價格再1萬2500美元上下震盪，較一年前高出約四成以上，並屢創歷史高點。這波銅價走勢不僅成為全球投資人關注的焦點，更逐步反映在下游產業的供需與成本結構。

銅被市場稱為經濟景氣的「測溫計」，因為它幾乎存在於所有電力輸送與電子設備當中。過去一年，在能源轉型、AI資料中心建設與電動車等需求強勁推動下，加上礦山供給斷裂與市場囤貨行為，引發銅供需結構出現明顯緊張；也因此，市場對銅的預期仍偏向看多，華爾街部分投行甚至預估銅價未來可能挑戰更高水平。

對大量使用銅的電線電纜業者而言，銅價拉高意味著什麼？銅是電纜製造的核心原料，佔整體材料成本比重極高，當銅價上揚，業者原物料成本同步抬升，也因為產品售價通常需提前在合約中協商，成本與售價的落差就成為業績能否維持甚至提高的關鍵。

銅價上漲有利多，台電強韌電網計畫成大單來源

銅價飆升，台灣線纜業者會受惠嗎？觀察台股的資金流向，或許可略知一二。法人指出，除了原物料本身的價格效應，台灣線纜業者因具備出口能力與長期訂單能見度，相對能在成本與價格之間找到一定的議價空間；也就是說，在銅價高檔的狀況下，如果企業能順利把升高的原料成本反映到售價上，其營收與毛利可能反而提升。

市場已傳出多家線纜大廠針對下一季報價，將考量銅價基準上調價格，以反映成本變動。

此外，多家業者近期都提到，短期內銅價上漲使既有庫存出現價值增值效應，有助於強化當季營運表現；法人則提醒投資人注意未來原料波動與需求變化對市況的影響。

除了國際原物料行情，國內政策性需求也是推動線纜業者營運的重要力量。在政府與台電積極推動強韌電網計畫與能源轉型政策下，陸續釋出大型線纜工程標案，這些標案從輸配電系統更新到再生能源併網，都需要大量電纜產品。

法人提到，這類大型標案合約往往具有一定的「原料價格調整機制」，即當國際銅價出現明顯變動時，合約價格可依事先約定的基準公式進行調整，以反映成本變動，使得承攬業者在面對原料成本上漲時，不會完全自行吸收，而是有機會把部份成本轉嫁給主辦機構，減輕財務壓力。

議價空間拉大，企業積極搶單

這也意味著，在銅價走高的大環境下，能夠承攬台電大型標案的線纜廠，在議價桌上具備更大的彈性與空間。

大東電董事長林志明。郭逸攝

在如此複雜多變的市場背景下，多家線纜業者對現況表達了自己的視角。即將轉上市的大東電董事長林志明說，銅價持續高檔確實對原物料成本造成壓力，但公司透過原料避險與成本加乘法等方式，嘗試將部分成本轉嫁至售價，避免毛利受侵蝕。至於台電長期標案，由於訂單交期清楚，能夠提前安排避險或備料，當銅價上漲時掌握現有庫存，也可產生短期效益。

大亞董事長沈尚弘月前公開受訪時指出，近期銅價創高雖使既有庫存價值提升，但高波動也可能使客戶調整採購節奏，並為業者帶來資金與成本壓力，「高銅價伴隨較高的波動性，不一定是好事，業者也必須在波動中做好庫存與風險管理。」

整體而言，在成本壓力與價格轉嫁之間，台灣線纜業者正在尋求平衡點，隨著台電大型標案陸續進入交付期與報價機制逐步明朗，這個族群未來幾季的營運表現，值得持續觀察。