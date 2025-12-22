不只吃太鹹！醫揭「10大習慣」很傷腎 久坐不動也上榜

記者鄭玉如／台北報導

久坐不動(圖翻攝自/pixabay)

腎臟是人體重要器官，不僅吃太鹹，日常習慣也會影響腎臟健康。腎臟科醫師洪永祥分享國人十大傷腎行為，包括憋尿、久坐、錯誤進補、抽菸等，以憋尿為例，長期憋尿可能導致泌尿道感染、腎結石或膀胱功能受損，而高油、高鹽、高糖的飲食習慣可能增加腎臟負擔。

洪永祥在節目《祝你健康》中提到，檢測腎功能主要有兩大指標，分別是血液檢驗的「腎絲球過濾率（eGFR）」以及尿液檢查的「蛋白尿、結晶與潛血」。值得注意的是，即使腎絲球過濾率正常，尿液若出現蛋白尿，仍顯示腎臟健康可能受損。

洪永祥進一步整理出國人十大傷腎行為，首先是「憋尿」，白天排尿6到8次、夜間約1次最為正常。過度憋尿可能導致泌尿道感染、腎結石，或造成膀胱功能受損。尤其女性，常因如廁環境不佳而憋尿，容易泌尿道感染；男性則可能引發腎結石或漏尿問題。

再者是「久坐不動」，研究指出，每天坐超過6小時，每增加1小時的久坐傷害，相當於抽2根菸，久坐與代謝症候群、肥胖、糖尿病及高血壓都有關聯。還有「錯誤進補」，例如男性小時候服用長高藥、女性追求美白補品，部分補品成分含高油、高鹽、高糖，可能增加腎臟負擔。

其他傷腎行為包括「錯誤使用飲水容器」、「高油鹽糖飲食」、「常攝取飲料、零食與加工類食品」、「抽菸」、「長期高壓」、「熬夜」、「止痛藥、抗生素與成藥濫用」。洪永祥提醒，日常生活中應養成良好的排尿習慣、規律運動、健康飲食與作息，並避免濫用藥物，定期檢查腎功能，以降低腎臟疾病風險。

