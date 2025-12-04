不只吃太鹹！醫揭「3大傷腎兇手」：完全不痛、沒警訊

記者鄭玉如／台北報導

別再以為腎臟壞掉都是吃太鹹，真正最傷腎的是三高問題。營養醫學專家劉博仁提到，一名患者患有慢性腎臟病第三期，但飲食上仍偏重口味、愛喝手搖飲，導致病情惡化。對此他提醒，不只吃太鹹會傷腎，「血糖、血壓、血脂控制不佳」也會使腎臟加速被損害。

劉博仁在臉書粉專分享案例，3年前一名患者因患有慢性腎臟病第三期，因此來到門診求助，被叮囑改善飲食，未料他卻未執行，由於工作忙碌，經常外食，口渴才喝水、三餐重口味、常喝手搖飲，近期又來看診，腎功能已經掉到第四期，讓患者相當崩潰。

劉博仁解釋，腎臟殺手不只是吃太鹹，血糖、血壓、血脂控制不佳（三高）也會讓腎臟被加速損害。當血糖過高時，造成腎臟微血管增厚、變硬，腎絲球承受過度濾過的壓力，最後導致腎絲球「疲乏、硬化、失能」，而且不會痛，也沒有警訊，但腎臟每天都在老化。

再來是血壓過高，腎臟裡的血管細得像頭髮，高血壓對它們而言像是水柱壓在一條細管上，時間久了使血管受損、內皮發炎、彈性下降、腎臟灌流變差，導致腎功能一路下滑。最後是血脂異常，很多人以為血脂高「頂多增加心血管風險」，但腎臟也會形成動脈硬化，血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

劉博仁接著說，看診結束後他囑咐患者，腎臟是否健康的關鍵在於飲食，腎臟病並非突然變嚴重，而是每天一點一滴所累積，他建議控制血糖、血壓、血脂，避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食，並喝足夠水分，約1500至2000c.c.，有助於改善腎臟功能。

