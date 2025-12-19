不只吃湯圓！冬至＋天赦日合體 這天拜對能補運補心

節目中心／林瓊玉報導

進入冬季後，不少人發現情緒起伏變大，提不起勁、容易疲倦，甚至出現低落感。隨著日照時間減少、氣溫驟降，這類被稱為「季節性情緒波動」的狀況，在每年入冬後特別常見。今年的「冬至」落在12月21日，剛好也是民俗信仰中的「天赦日」。兩個具轉換意義的時間點碰頭，不少民眾會選擇透過食補、拜拜或靜心等方式，調整身心狀態，也替即將到來的新一年做準備。

許多人會到廟裡拜拜求心安。（圖／寶島神很大）

冬至是一年當中白晝最短的一天，民間素有「冬至大如年」之說。傳統上強調「補冬」，像是吃湯圓、進補羊肉爐或薑母鴨，都是常見習俗。簡單煮一碗熱湯圓，和家人一起吃，除了補身體，也補回節奏感與生活的溫度。

冬至大如年，自古便受帝王重視。（圖／寶島神很大）

冬至吃湯圓。（圖／三立新聞網）

除了飲食，近年也有越來越多人在冬至這天刻意安排留白時間，早點休息、靜心整理情緒。民俗觀點認為，冬至象徵一年循環的轉折，是讓身體「慢下來」、回顧與修整的時點，比起衝刺，更適合內觀與沉澱。

今年冬至又恰逢天赦日，也有信眾選擇到廟裡拜天公、點香祈願，祈求上蒼赦免過往的不順與心結。有些人會在家中簡單擺設香案，點香、稟告姓名與願望，甚至書寫懺悔疏文，表達釋懷與轉念的心意。

天赦日是玉皇上帝赦罪之日。（圖／寶島神很大）

無論是吃湯圓、補冬，還是誠心祈福，都不在儀式是否複雜，而在於是否真的願意在這一天，好好照顧身體、整理心緒。對不少人來說，冬至與天赦日的重疊，不只是曆法上的巧合，更是一個提醒——讓我們暫停一下，讓身與心都能補回應有的位置。

