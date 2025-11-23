不只吃霸王餐！美媒揭台灣網美還欠百萬房租

▲自稱來自台灣的網美Pei Chung因在紐約不斷吃霸王餐被警方逮捕掀起熱議，如今又被美國媒體披露積欠大量豪華公寓房租。（圖／翻攝自lu.pychung IG）

[NOWnews今日新聞] 美國紐約布魯克林一名自稱來自台灣的網美Pei Chung，涉嫌多次在高檔餐廳吃霸王餐，甚至向店家提出「肉償」要求，近日遭到當地警方逮捕，美媒近日再度披露，該名女子甚至還積欠布魯克林時尚街區威廉斯堡一處豪華公寓多達4萬美元(120萬台幣）的租金，被法院勒令將在12月初強制搬離。

根據紐約郵報報導，這名迷戀 Prada、想當美食網紅的女子Pei Chung，因五度在高檔餐廳「吃霸王餐」而被捕，如今又因未支付房租而面臨從豪華公寓被驅逐，該名女子的房東，正是前紐約州州長史必哲(Eliot Spitzer)。

根據法庭文件指出，現年34歲的Pei Chung租在威廉斯堡每月 3,350 美元的公寓，因拖欠 4 萬美元的租金，預計將於 12 月 2 日強制搬離。

報導提到，她經常在這間位於布魯克林肯特大道（Kent Ave）416號的精緻裝潢公寓內，穿著裸露的內衣，搭配 Cartier、LV、Dior 和 Burberry 等名牌服飾拍攝影片，並上傳到社群媒體。

該棟公寓管理員詹尼(Bob Jenny)表示，將Pei Chung請走是「我們的首要任務」。鄰居日前抱怨她將垃圾丟在走廊，並製造大量噪音。並透露紐約市警察局(NYPD)已多次來訪，但效果不大。

一名鄰居在法院文件中表示，經常聽到該間住戶製造噪音，以及在白天與深夜時段大聲播放音樂，常常震動門和牆。鄰居形容Pei Chung甚至會反覆的失控喊叫，在走廊製造混亂，認為她在精神上出現狀況，甚至用紅色口紅在門上寫下自己的名字，對她感到同情，認為女子可能需要幫助。警方至少三次獲報來到該棟公寓。

從Instagram上可看到，Pei Chung發布大量在她公寓內拍攝的照片與影片。某段影片中，她跪坐在窗邊，身穿黑色丁字褲，背後能眺望街景；另一段則是穿著內衣在鏡頭前擺弄性感撩人的姿勢。

