不只吃魚更要懂魚！海生館水庫特展「一魚多吃」登場

透過逼真的食物模型，引導參觀民眾重新思考水庫魚類與日常生活之間的連結。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國立海洋生物博物館(簡稱海生館)近期於台灣水域館推出全新「一魚多吃」水庫特展，打破傳統「純觀賞」的展覽模式，從台灣人最熟悉的飲食文化切入，引導遊客從「吃」出發，重新認識水庫生態與資源永續的重要性，成為熱門教育觀光亮點。

台灣水庫不僅支撐民生用水，更是多樣淡水魚類的棲息溫床。海生館此次策展核心為「從餐桌看水庫」，透過「一魚多吃」的庶民語言，將深奧的食魚教育轉化為生活態度。展區內特別規劃生動的魚料理動畫，將魚類從水域棲息、捕撈到化作盤中飧的過程完整呈現，搭配精緻的魚料理模型，讓不少大小朋友直呼，「原來水庫裡的魚，與我們的距離這麼近！」

海生館指出，展覽亮點在於結合影像與模型，讓觀眾近距離觀察同一魚種如何轉化為多元料理，進一步思考「吃」背後的環境代價與生命價值。展場所在的台灣水域館，以「水的循環」為敘事主軸，從高山溪流一路延伸至大洋，而水庫展區則細膩描繪了表層水域、幽暗底層及岩壁環境，展現層次分明的棲息場域，讓不同習性的水庫魚類能各適其所。

「每一條魚的存在，都與生態平衡息息相關。」海生館表示，希望透過此次更新，讓民眾理解「一魚多吃」不只是料理手法，更是對自然資源的珍惜與尊重。邀請民眾趁著假期走進展場，從一條魚開始，看見台灣水庫生態的更多可能，也為日常生活增添一份對大自然的理解與珍惜。

海生館出全新「一魚多吃」水庫特展，打破傳統「純觀賞」的展覽模式，從台灣人最熟悉的飲食文化切入。(記者蔡宗憲攝)

