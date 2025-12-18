不只吳慷仁、館長！瘦子也喝中國豆汁 嗨喊「太屌了」：見一個喝一個

娛樂中心／黃韻璇報導

瘦子品嚐北京豆汁。（圖／翻攝自小紅書）

許多藝人到中國北京，必去行程之一就是「喝豆汁」，包含男星吳慷仁、網紅館長先前到中國時都曾體驗喝豆汁。近日瘦子（陳昱榕）也品嚐北京經典小吃「豆汁」，直言口感像是「臭豆腐打成汁」，還表示「太屌了，見一個喝一個」。

近日瘦子在中國品嚐豆汁，他喝了一口後表示，「我現在嘴巴超臭，這就像是臭豆腐打成汁的味道，而且我講的不是炸的臭豆腐，是煮的臭豆腐然後把它打成汁」，瘦子大讚「太屌了，我愛，我見一次喝一個，你別跑豆汁，我盯上你了」。

吳慷仁開小紅書工作室帳號，「捲舌音」喝北京豆汁。（圖／翻攝自小紅書）

「豆汁」是中國北京特色小吃，過去很多藝人到中國都會有喝豆汁的行程，過去男星吳慷仁憑藉精湛的演技，不只榮獲獎項肯定，也讓觀眾印象深刻，不過自2024宣布到中國發展後，今年9月也在小紅書分享「喝北京豆汁」的影片，影片中吳慷仁嘗試各式北京特色小吃「豆汁」、「滷煮」等，似乎為了融入當地風格，不停使用捲舌音說話，提到「我愛豆汁兒」、「這滷汁兒」、「挺帶勁兒」。

陳之漢（左）赴中再次合體汪小菲（右）。（圖／翻攝自YouTube）

網紅「館長」陳之漢今年10月再度前往中國時，照例開直播跟網友分享旅遊的過程，除了再次合體汪小菲逛街、吃飯外，館長有鑑於網友諷刺他「不敢喝」豆汁，所以這次旅程他也特別品嘗豆汁的味道，只見過程中他雖然起初表情嚴肅、皺眉，但後續越喝越上口，對豆汁的味道讚不絕口，形容像是酸辣湯一樣，而且還開嗆「不敢喝豆汁的都XX」。

