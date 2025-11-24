不只周休三日！政策平台391件連署成案...結局曝光：廢雙語、移除多元課程「遭拒」

許多人嚮往的周休三日制度，有民眾在公共政策平台上提案，由於已有超過5500人連署，勞動部將於 12月7日前完成具體回應，引發熱議。但檢視該平台，目前已成案的有391案，其中包括國高中上課時間改為「10:00到16:00」，而教育部日前已回應不宜貿然推動；另有「禁止行人邊走邊吸菸、打造無菸公共空間」一案也已破5000人連署可成案，衛福部須在明年1月15日做出回應。

公共政策平台是國發會於2015年2月10日建置的網站，參考美國白宮We the People網站，為建立政府與民間互動溝通的單一討論平台； 任何中華民國國民或持有中華民國居留證者皆可註冊會員帳號、使用會員服務；其中提案若獲得5000人以上連署就可成案，依國發會《公共政策網路參與實施要點》第8點規定，權責機關須在政策提案成案後 2個月內完成並公開具體回應，若無法在期限內完成，可以敘明理由並公告後，延長二個月的回應時間，但以延長一次為限。

有民眾在今年8月底提出「增加一天假日，實施周休三日提議」，認為可提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果、長遠來看可能促進創新等等，連署人數有5700多人，並於10月7日獲審核通過，勞動部則表示，會依規定於今年12月7日前完成具體回應，引發網友熱論討論。

其實公共政策網路參與平台有多種提案，已成案者有391件，權責機關也都在期限內做出回應，其中有些多達上萬人連署。例如「國高中上課時間改為10:00到16:00，避免慢性睡眠剝奪導致學生憂鬱、自傷自殺風險提升」一案，該提議建議全面移除非必要多元課程，將國高中生上課時間縮短為10:00-16:00，有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率。

教育部也已於11/13作出正式回應，件言此舉涉及諸多層面，未必對學生有利，且各地方政府也回應表達「維持現狀」之見，有課綱調整茲事體大，牽涉到家長上班及接送、學生安全、地區交通資源、學習品質與教育價值；至於課程或學習活動的「必要性」因人而異，在多元適性原則下，課綱以「必修」與「選修」，確保基礎能力的培養，同時保留學校自主規劃與學生選擇的彈性，故仍有保留多元課程之必要。

超過萬人連署的還有在2023年4月時，有網友提出行政院強推「雙語政策」，不僅有違《國家語言發展法》多語台灣之精神，更已嚴重影響國家正常教育發展，有鑑於此一錯誤政策對國家造成之深遠影響，為使學校教育重回正軌，維護學生受教權，建議停止此一破壞台灣語言生態的中英雙語政策。

當年7月 教育部及國發會也作出說明，針對有關停止「雙語政策」並暫停《雙語政策發展中心設置條例》之法制化一節，回應指出考量行政部門所提雙語政策相關預算均經立法院審議通過，且另有逾50位委員提行政法人7案，行政部門將尊重立法院審議法案職權。

