不只周杰倫婚後話變多！郭富城升格3寶爸 聊到超時導演急催「別說了」

郭富城8日起連2天在高雄巨蛋舉辦演唱會。爵士娛樂／iMe TW提供

香港天王郭富城8日起連2天在雄蛋開唱，30年沒回高雄，郭富城話匣子一開說不停。他昨在台上，像隔壁鄰居般與全場上萬歌迷「話家常」，而且一聊就停不下來，急得演唱會導演頻頻在他耳機裡狂催「別說了」，郭富城幽默回導演：「我知道啦！30多年沒見的老朋友，當然要多談一點，能嗎？」全場歡呼聲不斷。

天王周杰倫日前發文慶祝出道25周年，感性表示自己多年來始終沒變，還是那個「好勝的我、那個幼稚的我、那個唉呦，不錯，這個屌的我」，愛妻昆凌隨即留言「你忘了寫，話也變多了些」，隔空放閃濃情蜜意。沒想到不只周董婚後話變多了，日前剛升格三寶爸的郭富城也不遑多讓。

郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台灣出道，適逢入行35週年之際，他昨首度登上高雄巨蛋開唱，以〈EXIT〉揭開序幕，全場氣氛瞬間嗨炸！他開心說：「30年前來高雄哪裡，我都不記得了，但高雄巨蛋是我的第一次，我把第一次奉獻給高雄巨蛋了。」

相隔多年再訪高雄，郭富城想說的話似乎特別多，在台上數度被導演狂催超時，郭天王開玩笑地對導演喊話：「我粉絲很厲害的，小心喔！我的粉絲雖然斯文，但生氣時眼睛盯著你，你就慘了！」再次展現天王親民又寵粉的獨特魅力。

即便不斷被催超時，郭富城一點都沒打算閉嘴，他繼續開心地和粉絲聊天，喊話下次重返港都別再等30年，「不然到時候我都90歲、要坐在輪椅上面唱？我相信上天總有安排，現在我還能跳，我就繼續跳，怎麼樣我還是要表演，但人生有多少個30年...」？

郭富城接著模仿起自己90歲時牙齒全掉光的樣子說話，影帝演技逗笑所有人。他接著又說，自己真的不想下次還要再等30年才重返高雄，「我希望隔年再來，好不好」！全場歡聲雷動，與他約定明年再聚，也為首日演出留下美好回憶。郭富城高雄演唱會今晚還有一場。

