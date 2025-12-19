不只唱跨年！蕭亞軒深夜丟喜訊 專輯巡演「同步規劃中」

蕭亞軒近期持續埋首製作音樂。翻攝蕭亞軒臉書

天后蕭亞軒（Elva）今（19日）傳來令歌迷振奮的好消息，宣布將於本月31日登上湖南衛視跨年晚會，令粉絲們興奮又期待。Elva今晚透過經紀人回覆《鏡報》，除了感謝大家一直以來對她的支持與鼓勵，更鬆口透露正在籌備全新專輯與巡演計畫。

此次跨年演出，是蕭亞軒相隔10年再度站上跨年晚會舞台，消息一出立刻掀起歌迷熱烈討論。她今晚透過經紀公司表示，接到邀約時感到非常興奮，也格外珍惜這次能再次與觀眾見面的機會：「在身體逐步恢復的過程中，希望能透過每一次真誠的舞台表演，把一路以來大家給我的支持、鼓勵與陪伴，化成最直接的感謝與愛，回到舞台上送給大家。」

事實上，Elva近期一直忙於音樂製作，全心投入新專輯製作以及演唱會規劃，她坦言：「仍需要一些時間完成，還請大家耐心等待，謝謝大家一直以來的關心與支持，這份溫暖是我前進的力量。」

回顧蕭亞軒過往舞台紀錄，她向來以高規格製作與極致完美著稱。2015年跨年晚會，她曾在倒數最後30分鐘登台演出，重金邀請澳洲排名前十大DJ Bass Kleph操刀重新混音編曲，並準備10套高級訂製服，打造前所未見的時尚電音派對。即便演出前因壓力過大下廚燙傷，仍臨時與造型師討論長手套造型堅持登台，敬業態度令外界印象深刻。



