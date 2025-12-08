不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓

記者鄭玉如／台北報導

營養師林俐岑表示，蘆筍富含葉酸、天門冬胺酸及膳食纖維，有助於護心降壓、消水腫、抗氧化，還能緩解疲勞。（示意圖／PIXABAY）

不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為「蔬菜之王」，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於​護心降壓，保護心血管、​消水腫與排濕、​抗癌抗氧化，還能​消除疲勞。

林俐岑在臉書粉專指出，蘆筍口感鮮嫩清脆，含有豐富的​葉酸，有助於造血、細胞分裂，是孕媽咪必備營養，也是銀髮族預防失智的關鍵營養素；還有​天門冬胺酸，緩解身體疲勞、幫助含氮廢物代謝；​微量元素硒與穀胱甘肽，強大的抗氧化劑，清除自由基、幫助調節免疫力，延緩老化；還有​膳食纖維，促進腸道蠕動，維持腸道健康。

廣告 廣告

蘆筍有助於「護心降壓」，高鉀含量有助於調節血壓，保護心血管；以及​「消水腫、排濕」，天然利尿劑，改善久坐或重口味飲食造成的水腫；「​抗癌與抗氧化」，豐富的植化素能對抗自由基；甚至能夠​「消除疲勞」，胺基酸能協助代謝乳酸，緩解身體疲勞感。

林俐岑建議，烹煮時選擇「清炒」或「快速汆燙」，保留口感與水溶性維生素，並​搭配油脂，蘆筍含有脂溶性維生素（如維生素A、E），搭配橄欖油烹調吸收率更好。如果買回來沒有馬上吃，可以用沾濕的紙巾包住根部，直立放入冰箱，保持鮮嫩。

林俐岑提醒，蘆筍雖然富含營養，但不一定適合每個人，例如痛風患者，蘆筍前端的「尖頭」部位普林值較高，急性發作期應避免，平時可少量食用中後段莖部，以及​腎臟病患者，蘆筍含鉀量較高，需限鉀的腎友建議先汆燙過再烹調，讓鉀離子流失，並避免飲用菜湯。

更多三立新聞網報導

早起恐增心梗風險！醫推「1飲品」預防血栓 老人更要喝

北車障礙超多！身障團體轟「制度性忽視」：連滾帶爬 提出四大訴求

耳垢出現「2顏色」恐發炎！別再亂挖了 醫示警：小心耳膜受損

天生會賺也會存！3星座是理財高手 第一名投資快狠準

