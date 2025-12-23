不只嗆開槍盧秀燕！台中女警也嗆「張文模仿犯」：只有我可以當號召者

社會中心／羅欣怡報導

黃姓偵查佐在社群媒體發洩不滿情緒。（圖／翻攝自Threads）

張文19日的犯案行為，陸續引發模仿犯在網路放話，引起恐慌。台中市二分局黃姓女偵查佐字19日晚間起至21日，在Line群恐嚇「好想知道誰可以1槍把闕某某打死」，又在Threads上嗆張文模仿犯：「只有我可以當號召者」，甚至揚言要向盧秀燕開槍，脫序行徑被揪出，檢方火速拘提黃女，並向法院聲請羈押禁見。

台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，也在網路平台發文，表示要「直接在盧秀燕腦門開三槍，讓全世界來修理他」，並附上盧秀燕廣告看板的破壞照片。

除此之外，黃女自12月19日晚間6時52分許起至21日15時38分許，在警職同學的通訊軟體LINE群組內留言「猜猜ＯＯＯ會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把ＯＯＯ打死」，並在社群軟體Threads上其中一篇「『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」，新聞擷圖下方留言嗆對方「只以我可以當號召者」、要去「撿槍掃射」等對話，涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論。

台中地檢署認為黃姓女警恐嚇貼文內容明確，足以引起社會恐慌，嚴重危害公共安全，立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」林芳瑜檢察官指揮第二分局即時偵辦。

警方於昨（22日）晚間6時35分許，持拘票前往拘提黃女，並查扣其發布言論的手機，經數位鑑識及比對分析後，在今日（23日）上午將黃女解送至地檢署。檢察官綜合證人證述、警方勘查報告及扣案手機等證據，認定黃女涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，且有勾串證人及反覆反覆實行恐嚇犯罪之虞，為避免危害擴大，已向台中地院聲請羈押禁見。

