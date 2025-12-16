不只嘉義、新竹市加碼普發！金門也要發1萬元消費券？縣長發聲：我支持

政治中心／施郁韻報導

金門縣長陳福海表示，若是議員都同意，他也支持加碼發放1萬元消費券。（圖／總統府提供）

中央全民普發新台幣1萬元現金，目前已有超過2000萬人領到，目前新竹市加碼發放市民每人5000元消費金，嘉義市也將加碼6000元現金，有望在農曆過年前發放。金門縣議會定期會總質詢中，無黨籍金門縣議員吳佩雯爭取縣府再加碼1萬元消費券，對此，金門縣長陳福海發聲允諾，若是議員都同意，他也支持。

金門縣議員吳佩雯16日在縣政總質詢時，建議陳福海在普發現金1萬元後，金門縣是否加碼1萬元消費券，直接回饋縣民，也為地方產業注入動能。陳福海則回應，他個人是很願意的，如果議員都同意，目前金門財政水位也提升，從40幾億元已經到70多億元。

廣告 廣告

陳福海表示，財劃法未來對金門還會有挹注，未來統籌分配稅原則上可穩定有20多億元，為縣政推動提供更大彈性。陳福海認為，若條件成熟，金門不排除成為全國領頭羊，率先加碼發放消費券。

目前就新竹市代理市長邱臣遠宣布，規劃於2026年啟動振興經濟消費金發放計畫，預計9月30日前設籍的市民普發新臺幣5000元，將有超過45萬人受惠。

此外，嘉義市長黃敏惠近日在市務會議中通過「振興經濟加碼計畫」，預計普發市民每人6000元現金，最快可望在2026年農曆春節前完成發放。



更多三立新聞網報導

失控撞護欄淪「一團廢鐵」人車栽水溝！年輕駕駛頭、胸重創…送醫救不回

320+1嘉義市城市博覽會開幕！連三週「嘉義大舞台」嗨翻

攀玉山駐排雲山莊！2登山客突發高山症無法動彈 黑鷹出動成功救援

竹科夢破碎！頂大碩士連收6封「台積電屎缺」邀約 1原因超後悔：認命了

