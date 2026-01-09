不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
娛樂中心／黃韻璇報導
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重啦啦隊員的職業」。
林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，因為中文不是她的母語，所以聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，而是蠻橫的形象，認為李多慧在家一定叼著菸、喝酒、罵髒話的人。
另一段則是林妍霏提到台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，她以李珠珢前陣子拍攝全家喝水廣告為例，認為她在廣告中只說了：「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！（台語）」認為廣告內容甚至荒唐，一定會有許多罵聲，結果YouTube留言區全是誇李珠珢可愛的留言，林妍霏直呼：「那時我看完，我想說X小啊，這樣也可以？」認為李珠珢就是販賣可愛而已。
脫口秀片段一出引發球迷、粉絲砲轟，對此，據《壹蘋新聞網》報導，富邦育樂9日回應，已經有注意到相關的討論，不過並不願隨特定表演、言論起舞，富邦育樂感謝各界關心，並強調「希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業及應援表演工作」。
更多三立新聞網報導
女兒看香蕉哥哥問媽「你小時候什麼哥哥」？回答笑翻 本人：一蕉傳三代
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
雅英、珠珢、珉貞合體！「性感黑絲OL」辣跳骨盆舞 網：超越勝負的感動
李珠珢、河智媛「棒球場唱跳」驚呆韓國人！韓網：台灣真是神奇的國家
其他人也在看
開啟新年旅遊序幕 屏東185沿山公路雙層巴士1/24首航
屏東一八五沿山公路雙層巴士觀光活動，將於一月二十四日起的例假日啟程；縣府邀遊客暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。屏東縣府交通旅遊處指出，這次「奔FUN185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，皆自水門轉運站出發，北線行程主打農業與社區風貌，行經大路觀樂園酒店、鴻旗有機休閒農場、屏東智慧農業學校及隘寮社區，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊。南線行程則串聯屏東咖啡園區、萬金教堂、屏東可可巧克力園區、林後四林平地森林園區及銘泉生態休閒農場，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現一八五沿線豐富多元的觀光樣貌。屏東縣府交旅處表示，「奔FUN185」雙層巴士，營運期間為一月二十四日至三月一日 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
節目播前傳離世！白冰冰悼念曹西平 龍千玉甜喊四哥成追憶
白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週最新一集播出龍千玉以及模仿百變天王邵大倫的集數，當時邵大倫還幽默模仿曹西平，未料還不等到節目播出，曹西平就傳出離世噩耗，節目也特地放上曹西平照片向他致意。龍千玉與邵大倫合唱《舊情也綿綿》以及2017年跟曹西平合唱的《天生自然》，邵大倫一邊演唱、一邊模仿曹西平到自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
從影大尺度演出！郭書瑤變身網紅 直露「人工乳房」大膽對戲遭批沒家教
四季線上／陳軒泓 報導由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲等原班人馬回歸演出的《何百芮的地獄戀曲》，首兩集一上線，相親大會、網紅業配等橋段立刻在各大社群平台上引起超級火熱、爆笑...四季線上 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
「奔FUN 185」雙層巴士開跑 邀民眾FUN遊沿山公路秘境
深受旅客喜愛的屏東185沿山公路雙層巴士觀光活動，將於今(115)年1月再度登場！自1月24日至3月1日期間於例假日行駛「奔FUN 185」雙層巴士，屏東縣政府邀請民眾搭乘雙層巴士，暢遊沿山公路的自然風景、人文聚落與農遊體驗，感受屏東慢活、永續又充滿驚喜的旅遊魅力。屏東縣政府表示，本次「奔FUN 185」雙層巴士以輕鬆、有趣、親近土地為核心概念，規劃南、北兩條主題路線，皆自「水門轉運站」出發，北線行程主打農業與社區風貌，行經「大路觀樂園酒店」、「鴻旗有機休閒農場」、「屏東智慧農業學校」及「隘寮社區」，透過實地走訪，認識屏東農業創新成果與在地聚落的人文底蘊；南線行程則串聯「屏東咖啡園區」、「萬金教堂」、「屏東可可巧克力園區」、「林後四林平地森林園區」及「銘泉生態休閒農場」，從咖啡、可可到鳳梨農遊體驗，展現185沿線豐富多元的觀光樣貌。車上安排專業導覽人員隨車解說，讓旅客一路聽故事、看風景，深入認識185縣道沿線的特色景點與產業文化。屏東縣政府交通旅遊處指出，「奔FUN185」雙層巴士營運期間為1月24日至3月1日，除農曆除夕至初二不營運，於每週六、日含國定假日行駛，南、北線均一票價每人2台灣好新聞 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
曹西平驟逝！後事全權委託乾兒子 發4聲明：尊重遺願「不驚擾」
曹西平於去年12月29日在家驟逝，享壽66歲。家屬經過討論，今（8日）透過禮儀公司發出4點治喪事宜與致謝聲明。文中表示，曹西平三哥已家屬代表身份與治喪委員會達成共識，為尊重曹西平的遺願，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。至於靈堂開放與告別式時間，則將在明（9日）公布。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
林妍霏「諷韓援女神」惹議 她「怒喊5字」挺李多慧！
政治中心／江姿儀報導喜劇演員林妍霏日前於脫口秀中，出言嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，引發爭議。畫面在各社群瘋傳，大批網友湧入留言區撻伐，對此隊友琪琪也在Threads上發聲力挺，而所屬球團味全龍稍早也回應了。今（9日）民進黨桃園市議員黃瓊慧也挺身而出發文，替李多慧抱不平，嚴厲譴責「好笑嗎？根本假借脫口秀之名行霸凌李多慧之實」。民視 ・ 11 小時前 ・ 3
祖雄點名小姨子「白吃白住」！佳娜姊妹當場失控開打
娛樂中心／吳宜庭報導馬來西亞男星祖雄與烏克蘭籍名模佳娜（Zhanna）結婚兩年，育有一女一子，家庭生活看似幸福美滿，實際上卻暗藏不少壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目《11點熱吵店》，坦言家中出現難以忽視的「第三者」問題，佳娜的親妹妹歐莉雅（Olya）來台後長期同住近兩年，打亂原本單純的家庭節奏。祖雄表示，日常生活開銷幾乎由夫妻倆負擔，加上語言障礙與文化差異，讓相處壓力不斷累積，甚至形容這樣的狀態宛如「無法切割的毒瘤」。民視 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
七期豪宅命案「十大酷刑」虐死人 主嫌判決前才抄佛經無效判無期
2024年10月，台中七期豪宅發生一起凌虐致死的案件！32歲的劉姓主嫌與擔任助理的許姓男子，疑因債務爆發衝突，竟夥同3名友人對許姓男子施暴，導致許姓男子傷重不治。事後劉姓主嫌也被起底，曾是警友站副站長台視新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
直擊／宋仲基隔9年來台！「二婚升格兩寶爸」現身金唱片 凍齡模樣曝光
韓國樂壇年度盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」將於本週六（10日）在台北大巨蛋登場。擔任頒獎嘉賓的宋仲基，今（9日）下午，他搭乘CI161班機抵台，身穿灰色帽T並將帽子拉起，搭配黑色口罩低調現身。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
郭書瑤一夜情選中弟弟詹懷雲！犀利回答：年輕、體力最好
2026年新年第一檔台劇話題作《何百芮的地獄戀曲》，延續2024年《何百芮的地獄毒白》的犀利世界觀，新作情感尺度再升級。主演郭書瑤、孫可芳與阿Ken接受台灣大哥大MyVideo專訪時笑料不斷，聊到如果要在劇中角色中分別選擇「談戀愛、結婚、一夜情」對象，郭書瑤毫不猶豫給出犀利答案，一夜情選劇中弟弟詹懷雲，「因為年輕、體力最好」。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
中職》台鋼雄鷹薪資公開透明 黃子鵬月薪105萬
去年球季結束「老虎」黃子鵬行使自由球員（FA）權利，從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，並簽下5年最高總值6600萬合約，今天台鋼球團在高雄知名景點「龍虎塔」旁的蓮池潭意象廣場，為黃子鵬舉行加盟記者會，象徵「老虎」即將從港都出發，選擇記者會地點別具巧思。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
恐怖收藏家！美國男闖墳墓偷屍體 藏百具骸骨
恐怖收藏家！美國男闖墳墓偷屍體 藏百具骸骨EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 3
Taiwan can help！台灣贈「這國」288公噸白米 駐處批中國只會加劇衝突
我國除了持續援助友邦、維持友好邦誼外，台灣在國際各界持續展現「Taiwan can help」的精神，近日為緩解索馬利蘭持續惡化的乾旱危機，我國向索國運送288公噸白米，援助總值約50萬美元，以協助當地弱勢家庭度過糧食短缺難關。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
二伯嗑大閘蟹門牙斷掉 蔡阿嘎1舉動被虧：一百種離婚的方法
YouTube坐擁超過254萬訂閱的人氣網紅蔡阿嘎，與老婆「二伯」結婚後育有兩個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」，一家四口以真實又逗趣的家庭日常深受粉絲喜愛。夫妻倆也不時會在社群放閃、互虧，互動自然又接地氣。昨（7日）蔡阿嘎再度分享一段「超真實夫妻瞬間」，因二伯吃大閘蟹意外「門牙斷裂」，讓全網笑翻。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
爆打神秘液體回春！洪金寶74歲了 合體「2金孫熱舞」被拍洩近況
香港武打巨星洪金寶先前多次被目擊需靠拐杖、輪椅代步，不過近來在其開設的抖音帳號中，精神狀態很好，走路也比過去敏捷，引發外界質疑施打「神秘液體」回春，而洪天明則表示父親狀態改善全靠休息，否認外界傳聞，近日，剛過74歲生日的洪金寶也興奮合體金孫拍跳舞影片，真實近況瞬間掀起大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
失智不是突然來！「大腦發炎」3警訊 醫：早在10年前就出現
許多人認為「發炎」一定會出現紅、腫、熱、痛，不過基因醫師張家銘提到，大腦也會發炎，但並不會出現明顯的炎症反應，而是專注力難集中、記憶變差等，顯示大腦已進入低度、慢性的發炎狀態，更是失智與腦退化的起點，並分享4招幫助大腦穩定的方法。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 5
直擊》JENNIE來台大衣蓋頭躲起來！IVE同班機2成員親切揮手
韓國女團BLACKPINK成員JENNIE繼去年10月隨團在高雄世運主場館舉辦演唱會後，相隔3個月再度踏上寶島，為參與「第40屆金唱片頒獎典禮」提前來台。她於典禮前一天下午搭機抵達桃園機場，並透過環宇商務中心以VIP方式入境，同班機抵台的還有韓國女團IVE。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
（直擊）金唱片最大咖演員到了！宋仲基相隔9年抵台 親切揮手超有禮貌
第40屆韓國金唱片頒獎典禮（The 40th Golden Disc Awards）將在明天（10日）登場，宋仲基在今天下午搭乘CI161抵達桃園機場，這是他繼粉絲見面會之後，相隔9年再度來台。宋仲基以《成均館緋聞》、《善良的男人》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等韓劇深受亞自由時報 ・ 15 小時前 ・ 5
莫莉發聲！ 哽咽否認傷害前助理「列舉三大罪狀」：沒人該承受這些東西
網紅莫莉日前遭爆出因為向前助理追討高額詐騙款項，後又發聲明切割、害其輕生的事件。對於傳聞，莫莉於9日晚間6點半左右，上傳長達15分鐘的澄清影片，列舉聊天記錄以及具有法律效力的合約，駁斥傳聞，並列舉前助理三大不實指控，最後哽咽地說到，過去的部分行為或許讓網友覺得反感，她願意道歉改變：「但對於網上亂帶風向、不實指控、網路暴力，沒有人應該要承受這些東西。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
冬衣穿過不想洗放哪？「這1物」引全場共鳴：滿滿的衣服和外套
該篇貼文引發眾多網友共鳴與討論。許多留言表示，他們也有類似情況，「我的衣桿上很多這種穿1、2次的覺得不髒不用洗的衣服跟褲子」、「原來我不是唯一，安心了」，甚至有不少人分享解方是「那張椅子」。不少網友表示，會將這類介於乾淨與髒之間的衣服暫掛在椅背或直接擺放在...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8