不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了

娛樂中心／黃韻璇報導

喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。

林妍霏在脫口秀舞台上以李多慧為例子，表示她前陣子看見了李多慧的下班影片，因為中文不是她的母語，所以聽見粉絲跟她說再見的當下並沒有反應過來，接著才用可愛的聲音說：「晚安！晚安！回家！回家！」林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，而是蠻橫的形象，認為李多慧在家一定叼著菸、喝酒、罵髒話的人。

另一段則是林妍霏提到台灣男生現在非常喜歡韓國女生，因為台灣「專門從韓國進口了許多啦啦隊」，她以李珠珢前陣子拍攝全家喝水廣告為例，認為她在廣告中只說了：「我是李珠珢，李珠珢、李珠珢、李珠珢，喝水！（台語）」認為廣告內容甚至荒唐，一定會有許多罵聲，結果YouTube留言區全是誇李珠珢可愛的留言，林妍霏直呼：「那時我看完，我想說X小啊，這樣也可以？」認為李珠珢就是販賣可愛而已。

脫口秀片段一出引發球迷、粉絲砲轟，對此，據《壹蘋新聞網》報導，富邦育樂9日回應，已經有注意到相關的討論，不過並不願隨特定表演、言論起舞，富邦育樂感謝各界關心，並強調「希望外界能尊重所有啦啦隊員的職業及應援表演工作」。

