不只國防部大單 福麥採購1.2億HMX炸藥引質疑 中科院說明了

針對福麥公司日前也標下中科院HMX炸藥一案，中科院今回應經三次開標最終僅福麥公司投標且進入底價決標，後續也向美查證其輸出許可屬實。（中時資料照）

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君今日再開記者會揭露，經營室內裝修的福麥公司不只接國防部大單，今年也承接了中科院1.2億元的奥克圖高熔點炸藥（HMX）採購案，令人更加起疑。對此，中科院晚間說明，經三次開標最終僅福麥公司投標且進入底價決標，後續其輸出許可也經駐美人員與美國國務院查證屬實，將於明（115）年3月交貨。

針對「奥克圖（HMX）乙項（YR140023P）」採購案，中科院今回應解釋，採購前多次洽美國BAE、SAE原廠均未獲同意交易，其中SAE公司覆以請本院逕洽國內代理商採購；惟查該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理招標。

中科院進一步說明，第一次開標無廠商投標流標、第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於114年3月12日決標。

中科院強調，決標後持續要求承商盡速取得輸出許可，承商於114年9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實。本案交貨期限為116年4月3日，另承商來函表示可提前於115年3月中旬交貨。

最後，中科院也補充說明，針對原料採購都以原廠優先，其次找國內合格指定代理，若無法滿足上述條件再以公告招標方式辦理；另外以駐美人員交叉查證輸出許可作業進度，以更為嚴謹的採購程序防杜弊端。

