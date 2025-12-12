不只國防部５.９億標案 福麥也幫中科院買炸藥

裝修公司竟標下國防部5.9億炸藥案，藍營批如快篩小吃店翻版。（圖／TVBS）

位於一間旅店內的「福麥國際裝修公司」，資本額僅1900萬元，卻拿下國防部5.9億元的「RDX海掃更炸藥」採購案。國民黨團召開記者會踢爆，該案不僅沒人競爭，前後開標兩次都只有福麥一家投標，且後續還可擴充採購金額至8.2億元，若加上近期曝光的中科院標案，福麥最高恐拿下高達14.1億元的政府訂單，讓藍營立委直呼這簡直是「快篩小吃店」翻版。

國民黨立委王鴻薇說：「去年底他才變更他的營業項目，而他今年底就可以去標到國防部的炸藥的標案。」國民黨團進一步揭露，早在今年3月，福麥就已承接中科院1.2億元、俗稱「女王炸藥」的採購案，甚至擊敗了過去兩年長期承接中科院標案的兩家專業廠商。

國民黨團爆料，福麥不只拿國防部標案，更搶下中科院1.2億訂單。（圖／TVBS）

國民黨立委王鴻薇說：「他短短三個多月立刻轉身，打敗兩家專業公司，到底為什麼會有這樣的轉變，也真的非常讓人家覺得啟人疑竇。」藍營質疑，福麥公司宛如「裝修公司搖身一變成為軍火商」。調查發現，福麥直到去年底才在營業項目中新增「國際貿易、五金批發、電子材料、化學原料、機械批發」等項目；而公司代表人李文慶，同時也是「元瀚衛廚用品」的監察人，該公司也擁有「槍砲彈藥刀械輸出入業」的營業項目。兩家公司從去年七月起逐步申請標案所需的營業項目，似乎早有備而來。

王鴻薇質疑福麥才剛變更營業項目，短短幾個月就擊敗專業廠商。（圖／TVBS）

國民黨立委徐巧芯說：「一間公司他的營業登記，國際貿易很簡單申請，化工很簡單申請，但是你有沒有輸入輸出的，這個相關的許可才是重點。李文慶負責人能夠出來面對，中科院跟國防部出來面對，你的標案為什麼會有這樣的形式。」

國民黨團強烈要求國防部下周赴立法院進行專案報告。藍營認為，事關國軍5.9億元的危險炸藥標案，若僅憑變更營業項目就能得標，這樣的標準難以說服國人。

