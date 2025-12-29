不只圍台軍演！中國海警宣布「巡查」烏坵、馬祖 美智庫揭封鎖台灣戰略
編譯林浩博／綜合報導
中國解放軍無預警在29日啟動圍台軍演，同日其海警局也高舉「一中原則」大旗，宣布對鄰近大陸福建沿海的馬祖、烏坵等台灣離島附近實施「巡查」，並妄稱此為「依法管控」。中國對台封鎖威脅不斷升高，去年8月華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)即專文探討，中國鎖台的三種戰略。
中國海警「管控」台灣離島
中共海警局發言人朱安慶稱，29日起福建省海警派出艦艇編隊，在台灣鄰海與烏坵、馬祖海域實施所謂的「執法巡查」，還妄稱這是依「一中原則」的「依法管控」。
近期三立新聞網曾引述英國退將歐利佛（Peter Olive）的分析文章報導，北京為了避免觸發戰爭的風險，可能出動海警船以「執法」為理由，圍繞台灣實施實質的「封鎖」。
中國解放軍與海警的行動，都表明了其將台灣圍困海上，藉由切斷物資以逼迫投降的戰略。至於實際怎麼執行，去年美國智庫CSIS的專文〈中國可能如何封鎖台灣〉（How China Could BlockadeTaiwan）即分析，共軍的聯合封鎖行動，將需要火箭軍、海面艦隊、海下潛艦、空軍、防空武力，以及支援部隊的配合，另外其全球規模最大的海警船隊，同樣會加入行動。
中國龐大的海上民兵船隊，則會填補任何情蒐偵查的空缺。他們會避開與敵軍的正面交鋒，並以大批民間船隻的姿態湧入特定海域，混淆台灣對海域態勢的感知。另外海上民兵也能承擔對共軍軍艦的少量裝備與人員運輸支援。
此外，中國一旦發動封鎖，恐怕還會得到俄羅斯的援助。兩國近幾年來關係越來越密切，中、俄軍方常在西太平洋等地舉行聯合海空演習。俄羅斯雖然不大可能直接介入，但中國可請求其採取行動作為支援。
文章直言此封鎖行動將是前所未有，後勤補給與執行的複雜程度都是難點，還需做好與美國可能開戰的準備，但共軍正快速提升相關能力與前述所需軍種。
CSIS：中共鎖台三戰略
針對封鎖的可能具體操作，文章提出了三種情境。
●「三權」封鎖
第一種情境是根據共軍的教條文章，以及美國許多分析師的推測。解放軍將掌握「三權」，將制空權、制海權，以及對資訊的控制，為執行長久有效的封鎖建立條件。
首先中國或許展開長達一週的「動能攻擊」（ kinetic strike），隨後再喊停，為談判與撤離非戰鬥人員留下時間。中國會提議建立人道走廊供台灣平民逃離至大陸，並稱會出動中國民間飛機與船隻參與疏散行動。此舉並非出於好意，而是旨在削弱台灣的內部團結與反抗意志。
如台灣決心對抗到底，中國將定期實施飛彈打擊，干擾國軍對受損裝備的修復，及對移動式武器系統的部署。中國的封鎖預計會長達數月，但若台灣表達協商意願，則可暫停。長時間的封鎖，將需要共軍定期輪替人員與裝備，而這點對於超過40年都沒打仗的共軍，可是不小挑戰。
另外在認知作戰方面，中國會極力煽動台灣國內的挺中聲音，以便與中國談判的輿論高漲。為此，中國將散播謠言、破壞台灣應對封鎖的努力，並策動反對台灣政府的示威與暴亂。中國甚至可能提升特定反對黨領袖的地位，稱只願意與他談判，而不願與台灣政府協商。
●水雷封鎖
第一種封鎖方式是共軍最可能採行，但中國也或許以在五個台灣周邊的專屬經濟海空域演習作為掩護，由火箭軍向這些區域發射十幾枚彈道飛彈。這些飛彈不會擊中台灣陸地，而是打到海面，目的是恐嚇台灣與國際航運商，使得他國不敢干預。
在這些所謂的演習期間，共軍潛艇會在基隆、高雄、台中、蘇澳、花蓮這些主要港口外，放置水雷。這些水雷會預先定好爆炸時間，以與封鎖行動的展開同步。
經過五天的假演習，共軍將宣布開始對這些專屬經濟區的海空「特別執法行動」。不同於第一種情境的範圍涵蓋整個台灣海峽，第二種情境只限於海峽的東側。不過，雖然共軍未對台灣的目標開火，仍會有網攻行動破壞台灣的軍民通訊、網路，以及能源和運輸設施。
在此情境下的封鎖，共軍將在圍繞台灣的七個位置，部署水面作戰支隊(Surface Action Group，SAG)，並宣布已在台灣港口外部署水雷。中國也可能在台灣的專屬經濟海域派出約20艘海警船「執法」，並搭配數十艘海上民兵船作為情蒐與干擾用途。
民間商船將遭遇中國海警船與民兵船的騷擾，除非附近水域只有共軍船艦在場。這些海警船和民兵船，會以水砲與衝撞進行驅趕。國軍艦艇則會面對共軍船艦。圍繞台灣的空域，會有共機定期巡邏，以確保「禁飛區」。由於此情境兩方並未交火，台灣仍擁有完好無損的防空系統，共軍大概率會出動無人機。所有共軍船艦和軍機都被下令，不准首先開火，但遇襲可以回擊。
第二種情境對中國有利有弊，首先是或能避免引起美國的軍事干預，再者因為只有部分封鎖，商用航運仍可通行，這也降低了對中國的經濟衝擊。或許中國在情境可讓情境不會太快惡化，但讓台灣保留防衛能力與能源設施的做法，將使共軍處於被反擊的風險，台灣也更能撐過封鎖的包圍。
甚至假若台灣升級情勢，中國也會被迫採取第一種的軍事衝突方式。
●有限封鎖
第三種情境與第二種很像，但不同點是未布置水雷，此方式的衝突程度最低。
有限封鎖的方式，比較容易實施，因為在不深的台灣海峽從事隱匿行動並不容易。有限封鎖也較容易撤回，因為水雷清除困難。中國採用此情境將更能控制潛在衝突程度，同時向國際社會展現了自身的克制，讓其在保持中立的國家眼中，更有信譽。但此情境也是最不可能被採行，因為它會讓共軍極大暴露於台灣升級局勢和美國介入的風險。
更多三立新聞網報導
稱解放軍是保護台灣人！館長喊「誰不想當中國人」 遭網嗆翻
中國圍台軍演還扯外部勢力干涉 外交部譴責：即刻停止挑釁、霸凌
中共發動圍台軍演 卓榮泰喊話北京停止所有演習：窮兵黷武只會引發不滿
中共發動「正義使命」圍台軍演！吳思瑤酸「邪惡任務」：藍白是最大幫兇
