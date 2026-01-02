不只圍台軍演，解放軍兵推亮劍加勒比海！模擬戰場延伸至美國後院，《南華早報》稱「中國軍隊具備全球野心」

中國人民解放軍東部戰區的「正義使命-2025」高調軍演剛剛落幕，但《南華早報》指出，日前中國官媒央視播出的罕見畫面，更揭露了高度機密的解放軍兵推，其模擬戰場竟設定在古巴與墨西哥一帶，也就是傳統上被視為美國「後院」的加勒比海。《南華早報》直言，相關兵推凸顯了中國軍隊的全球野心正在轉變。

《南華早報》指出，這個活動是河南許昌舉行的解放軍兵棋推演，來自解放軍各單位和院校的20個隊伍參加了這項活動，活動中還展示了數十套模擬系統——全部由中國自主研發。央視播出兵推畫面最具顛覆性的部分，無疑是在加勒比海與墨西哥灣（川普改名美國灣）的模擬衝突。當解放軍的艦隊與戰機出現在美國的傳統勢力範圍，不僅是對現行國際秩序的無聲挑戰，更是理解中國全球野心的一把關鍵鑰匙。

根據央視披露的細節，兵推螢幕上清晰展示了紅、藍兩軍的佈署：藍軍集結於美國德州休士頓附近，並向東南方向進入墨西哥灣；紅軍則出現在加勒比海域，形成對峙態勢。另一個聚焦古巴的特寫鏡頭，則顯示了該地區飛機和船艦的行動軌跡，很可能是戰術行動的模擬，中方的研究人員也指著螢幕討論狀況；另一張地圖中，紅軍聚集在俄羅斯遠東海岸附近，而藍軍則位於日本北海道和有爭議的千島群島；還有一套兵棋推演系統，台灣正好位於地圖的中心位置。

根據央視報導，這次兵棋推演活動旨在「透過創造一個低成本、沉浸式和可重複的對抗環境，幫助指揮官學習如何在不進行實際戰鬥的情況下作戰」。解放軍的兵棋推演系統涵蓋陸地、海洋、空中、太空和電磁領域，甚至整合了人工智慧模型、大數據分析和即時模擬引擎等尖端技術。央視報導說，解放軍還模擬了殲-16戰機與法國製造的飆風戰機之間的空戰。​

