不只圍台軍演！陸海警船連45天現蹤釣魚台 「今年累計355日」平紀錄

中國海警船頻繁出現在釣魚台周邊海域，引發日方高度關注與警戒。（圖／達志／美聯社）

日本海上保安廳巡邏船今天（29日）在沖繩縣尖閣諸島（釣魚臺列嶼）周邊，確認4艘中國大陸海警局船隻航行。據悉，這已是日方連續第45天在釣魚台周邊發現陸方船隻，全年累計達355天，追平自2012年「釣魚臺國有化事件」以來的最高紀錄。

日本《產經新聞》報導，海上保安廳今日表示，巡邏船在釣魚臺周邊、位於領海外側的接續水域，確認4艘中國海警局船隻航行。第11管區海上保安本部指出，相關船隻均搭載機關砲，巡邏船已發出警告，要求對方勿接近日本領海。

報導指出，這已是日方連續第45天在釣魚台周邊發現陸方船隻，全年累計達355天，追平自2012年「釣魚臺國有化事件」以來的最高紀錄。回顧經過，時任東京都知事石原慎太郎為了獲得東京都政府對釣魚臺的直接性管轄和管理，於2012年發起日本國內民眾捐款從私人手中購買釣魚臺活動，引發北京當局強烈反彈。

此外，解放軍今天更宣布，東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。對此，總統府表示，面對中方單邊挑釁，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

