不只在北教大女廁偷拍！63歲男還入侵北藝大犯案 逾10人受害
國立台北教育大學（北教大）女廁日前遭人裝針孔攝影機偷拍11小時，警方在5月28日逮捕63歲左姓男子到案，台北地檢署依妨害秘密罪嫌向法院聲請羈押，台北地院裁准羈押禁見。警方追查發現，左男另涉及在國立台北藝術大學（北藝大）女廁偷拍，目前已知超過10人受害，校方也對外證實，如學生擔心自己可能是受害者，學校將派員陪同處理。
北教大一名女學生5月底在篤行樓4樓女廁發現可疑裝置，隨即通報校方並報警處理，員警到場勘查，尋獲2組針孔攝影機，分別藏在右手邊蹲式馬桶的第2間與第3間內。警方循線追查，已在5月28日於新北市淡水區將涉案的左姓男子查緝到案。
檢警透過相關證物進一步追查，發現左男也涉入北藝大女廁偷拍案，已在本週通知校方，目前已知逾10人受害。
根據《中央社》報導，北藝大主任秘書李璁娀表示，校方接獲台北市大安分局通知，警方在偵訊涉嫌於國北教大女廁裝設針孔攝影設備的嫌犯時，發現該嫌犯在北藝大藝文生態館1樓女廁內也涉及偷拍，目前此案已由警方偵辦中。
李璁娀指出，警方已依法查扣相關證物及偷拍設備，目前未發現影像有外流；為保護當事人隱私，針對嫌犯疑似設置偷拍設備的3個時間點，校方也提醒學生，如懷疑自己可能是受害者，可聯繫警方，學校將派人員陪同處理，學生諮商中心也會提供專業心理諮商與輔導服務。
李璁娀強調，國北教大傳出遭偷拍事件後，北藝大已自我加強巡察，目前沒有相關疑慮，未來將會提高每日巡查頻率，加強檢查校內廁所、哺乳室及涉及個人隱私的場所，校方已針對校內各場館進行安全檢視，並將藝文生態館戶外空間夜間照明改為長亮，提升夜間可見度。
看更多 CTWANT 文章
不是你太癡情！失戀一直走不出來 研究揭真相：恐要18個月
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
父猝逝留4200萬遺產全給兒！遺囑曝光揭妻30年秘密 復仇布局震撼全家
其他人也在看
「六月狂谷」超神！官網公布最新打者排行從10名外衝上第2
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇超級球星大谷翔平在道奇對戰海盜的最終戰中繼續出戰，3局上開轟敲出陽春砲，幫助道奇先馳得點，本季第13轟出爐，展現「六月狂谷」的威力，大聯盟官網也公布最新打者實力排行，大谷近期的火燙手感也擠進排行榜前3名。
富邦金股東會》蔡明興為股價抱屈「現在蠻低的」 明年股利有望比今年更高
富邦金（2881）今（12）日上午召開一年一度股東會，今早股價寫129元歷史新天價，但董事長蔡明興會後被問到股價他仍然「報屈」，舉1~5月「調整後」每股獲利破11元來看，他說「現在股價蠻低的」，只走了五個月，還有七個月時間可以努力，創造更好的佳績」，估12倍是富邦金合理本益比，相較科技股，富邦金「相對非常便宜，甚至有偏低的現象」，至於展望明年股利，他也很明確表示，會比今年更高。
「愛你的不好，它就會變美！」張柏芝46歲金句爆紅：45+才是女人最有魅力的時候
從「玉女掌門人」到三個孩子的媽媽，張柏芝近期在《L'OFFICIEL HONG KONG》6月號專訪與「雅迪摩登之夜」生日舞台上暢談自我。她在一句「你要愛你的不好，你要愛你的不美」中引發共鳴，成為女性自愛的金句，也讓她通透從容的形象深植人心。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
賴清德、魏哲家同框 出席屏東科學園區半導體供應鏈專區動土典禮
屏東科學園區半導體供應鏈專區今（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德、台積電董事長魏哲家與供應鏈廠商等產官學研代表都將出席，Yahoo新聞全程直播。
賴清德提名監委 蔣萬安質疑：民進黨長年主張廢監院 籲藍白否決全部名單
總統府昨天公布總統賴清德提名監察委員名單。台北市長蔣萬安今天表示，現在重點是監察院存廢問題，非人選問題，廢除監察院是民進黨長年主張，他也認為應廢監察院，建議藍白否決全部監委提名名單，凍結監察院運作後，爭取朝野共識修憲。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
夏季電費狂飆？專家揭：冷氣多「這步驟」除黴現省30%
SpaceX台廠有哪些？外資狂撤台股衝太空 專家示警：5地雷讓神話翻車
全球太空龍頭SpaceX預計於6月12日在美掛牌，代號SPCX，募資規模達750億美元，將創史上最大IPO紀錄，吸引全球資金注目，甚至近日外資超賣台股，也被認為和SpaceX有關。不過，財經專家示警，恐有5大原因讓SpaceX IPO徹底失敗。
張書偉涉閃兵出庭！被追問「地中海貧血」全程沉默
即時中心／林韋慈、許雯絜報導男團Energy成員張書偉涉嫌閃兵一案，遭新北地檢署起訴並建請量處2年8月徒刑。新北地方法院今（12）日上午開庭審理，傳喚張書偉出庭應訊。張書偉上午約9時許，在律師陪同下抵達，面對守候媒體詢問時未發表回應，隨後快步進入法院。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
民進黨北高連線！黃捷、吳沛憶合推「超酷城市球衣」 限量發行要搶要快
即時中心／陳奕劭、彭雨桐報導民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，推出民主進步黨線上應援活動，今（12）日發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」，民進黨台北市長參選人沈伯洋與立委兼中華職棒總會長蔡其昌也到場加油。民眾在線上網頁捐款民進黨北高黨部3000 元，即可獲得限量城市球衣，第一批捐款者將於7月底收到新球衣。
台灣「火球男」劉致榮因傷勢所苦遭紅襪球團釋出！暫無返台計畫續拚美職
體育中心／綜合報導效力於美職波士頓紅襪體系的台灣投手劉致榮，日前遭球隊釋出結束長達6年多的合作關係，而他也在台灣時間12日凌晨，在個人社群用中英文寫下告別感言，除了感謝球團多年來的照顧，同時劉致榮也強調會繼續留在美國打拚，根據經紀公司表示，目前他暫無返台打中職的計畫。
路人批盧秀燕被抓包？江和樹：綠營幕僚假冒
[NOWNEWS今日新聞]台中市長盧秀燕正在歐洲參訪，卻有大批網友灌爆臉書留言區，挖苦她「畢旅好玩嗎」？電視媒體播報新聞後，被民眾黨市議員江和樹抓包，街訪的2名路人竟是民進黨議員陳雅惠服務處主任與里長...
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
鄭麗文：鄭習會未談統一問題 未來若改變現狀須尊重台灣人民意願確保福祉
國民黨主席鄭麗文訪問華府期間，在接受美國國家公共廣播電台節目專訪時表示，訪問中國大陸期間沒有和中共總書記習近平談到統一問題。鄭麗文並強調未來如果現狀有所改變，台灣人民的意願必須受到尊重，同時也必須確保任何這樣的改變，都有助於兩岸所有人民的福祉。
美軍擊落兩架伊朗自殺式無人機 荷姆茲海峽商船險遭襲擊
美國官員於週四證實，美軍在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）擊落了兩架來自伊朗的自殺式攻擊無人機。當時德黑蘭當局疑似企圖攻擊行經該海域的商船，這起事件也讓美伊兩國在波斯灣地區的緊張局勢再度升溫。
徵才開4.5萬做5份工作挨轟！劉伊心找到特助了 接任者出面首發聲
現任老虎牙子董娘的劉伊心近來被網友發現開出「家庭教育陪伴特助」職缺，月薪4萬5000元，由於工作範圍橫跨家教、司機、保母與影音製作，掀起討論，不少網友看到都認為根本是24小時待命，事後她拍影片道歉表示是想找「生活陪伴者」。如今她轉發「風格饕生活」的作者JIA JIA回應，JIA JIA表示先前是劉伊心夫婦的執行長特助，看到劉伊心被外界誤解很心疼，因此決定請纓上任。
警分隊長涉貪瀆 財產來源不明逾1200萬元 嘉院裁准羈押
嘉義地檢署偵辦嘉義市警察局第一分局何姓分隊長涉貪瀆案，何男及電子遊戲場業者遭聲押，2人均否認犯行。嘉義地方法院依何男有串證、湮滅證據之虞，及財產來源不明逾1200萬元，裁定羈押並禁止接見、通信；業者交保。
書偉坦承閃兵！打悲情牌曾年收入僅3800 稱為養家保工作求輕判
書偉坦承閃兵！打悲情牌曾年收入僅3800 稱為養家保工作求輕判