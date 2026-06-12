不只在北教大女廁偷拍！63歲男還入侵北藝大犯案 逾10人受害

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

63歲左姓男子涉入北教大及北藝大女廁偷拍案。（圖／林冠吟攝）

國立台北教育大學（北教大）女廁日前遭人裝針孔攝影機偷拍11小時，警方在5月28日逮捕63歲左姓男子到案，台北地檢署依妨害秘密罪嫌向法院聲請羈押，台北地院裁准羈押禁見。警方追查發現，左男另涉及在國立台北藝術大學（北藝大）女廁偷拍，目前已知超過10人受害，校方也對外證實，如學生擔心自己可能是受害者，學校將派員陪同處理。

北教大一名女學生5月底在篤行樓4樓女廁發現可疑裝置，隨即通報校方並報警處理，員警到場勘查，尋獲2組針孔攝影機，分別藏在右手邊蹲式馬桶的第2間與第3間內。警方循線追查，已在5月28日於新北市淡水區將涉案的左姓男子查緝到案。

廣告 廣告

檢警透過相關證物進一步追查，發現左男也涉入北藝大女廁偷拍案，已在本週通知校方，目前已知逾10人受害。

根據《中央社》報導，北藝大主任秘書李璁娀表示，校方接獲台北市大安分局通知，警方在偵訊涉嫌於國北教大女廁裝設針孔攝影設備的嫌犯時，發現該嫌犯在北藝大藝文生態館1樓女廁內也涉及偷拍，目前此案已由警方偵辦中。

李璁娀指出，警方已依法查扣相關證物及偷拍設備，目前未發現影像有外流；為保護當事人隱私，針對嫌犯疑似設置偷拍設備的3個時間點，校方也提醒學生，如懷疑自己可能是受害者，可聯繫警方，學校將派人員陪同處理，學生諮商中心也會提供專業心理諮商與輔導服務。

李璁娀強調，國北教大傳出遭偷拍事件後，北藝大已自我加強巡察，目前沒有相關疑慮，未來將會提高每日巡查頻率，加強檢查校內廁所、哺乳室及涉及個人隱私的場所，校方已針對校內各場館進行安全檢視，並將藝文生態館戶外空間夜間照明改為長亮，提升夜間可見度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是你太癡情！失戀一直走不出來 研究揭真相：恐要18個月

「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高

父猝逝留4200萬遺產全給兒！遺囑曝光揭妻30年秘密 復仇布局震撼全家