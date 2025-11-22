不只在黃海操演 共軍釋南海高空驅離菲機

共軍在多個海域展開軍事活動，引發區域緊張局勢升溫。中共官媒於22日釋出菲律賓飛機遭共機高空驅離的影片，聲稱菲方闖入黃岩島附近的「天羅地網」。同時，中共首次公開紅旗-20防空飛彈發射畫面，被解讀為針對F-35匿蹤戰機。這些軍事動作發生在中日關係惡化、美日菲三國剛完成黃岩島附近聯合演習之際，顯示中共正透過實兵演練與心戰手段，展現其在多個戰略海域的軍事存在。

共軍釋出南海高空驅離菲機。（圖／中共官媒玉淵譚天）

在中日關係持續緊張之際，中共官媒玉淵譚天於22日發布影片，宣稱菲律賓飛機闖入中方的「天羅地網」，遭共機高空驅離。國防院戰略資源研究所長蘇紫雲表示，中共軍機這次採用高空向下拍攝角度，同時將中共海軍船艦和菲律賓飛機都納入畫面，意在展現其對黃岩島周邊海空域的有效控制。值得注意的是，中菲雙方就黃岩島主權爭議持續對峙，尤其中共在9月宣布在該島設立「國家級自然保護區」，使緊張局勢更加惡化。

美航艦尼米茲號與日菲黃岩島周邊操演。（圖／菲律賓武裝部隊)

美國、日本與菲律賓上週才剛完成在黃岩島附近的三邊聯合海上演習。菲律賓官方釋出的畫面清楚顯示尼米茲號航空母艦參與其中，這已是今年第二次有美國航艦與菲方進行聯合演習。蘇紫雲指出，目前形成了「兩洋四海的連動」，包括印度洋、太平洋、南海、台海、東海和黃海，美軍刻意讓其他國家共同參與聯合行動，目的在於擴大聯合嚇阻能力。

共軍同時也持續對台灣施壓，從週三到週五期間，共有63架次共機和7艘共艦擾台，期間還進行對台聯合戰備警巡。除了實兵恫嚇外，中共也透過心戰手段展示武力，如首次曝光紅旗-20防空飛彈的發射畫面。紅旗-20彈體設計特殊，沒有翼面，僅保留尾翼，可減少飛行阻力以提高射程和速度。

國防院中共政軍作戰所副研究員舒孝煌認為，紅旗-20防空飛彈很可能是針對匿蹤或小型目標設計，它使用雙模式導引系統，可以先用紅外線追蹤輔助，在終端階段再使用主動雷達。這款飛彈曾在今年中共93閱兵節亮相。專家分析指出，共軍在軍事肌肉宣傳上，正持續刻意打出組合拳，向區域內各國展示其軍事實力。

