不只地下街！台北車站還有「5大好逛景點」 要走一段才能到
生活中心／倪譽瑋報導
台北車站是重要交通樞紐，同時其東、西、南、北側都有值得逛的商圈。日前有網友提問，要在台北車站打發時間「附近有啥可以逛逛的？」眾多人首推西側的台北地下街，距離近東西也多；也有人推其它需要走較遠的景點，北側華陰街、中山；南側唱片行區、228公園；東側華山文創園區。
台北車站周遭可逛商圈 地下街鄉民首推
日前鄉民在PTT發文詢問，他約了和朋友吃飯，地點在台北車站附近，觀察搭車時間，發現在對方到來前，應該還有空檔可以逛逛，便和大家請益「車站附近哪裡可以打發時間？」
貼文曝光，眾人紛紛大推台北地下街，「想看扭蛋、電玩就地下街」、「地下街扭蛋」、「時間夠台北地下街，就夠耗掉一晚上」；也有人提出其他非車站內的地點「華陰街甜甜圈」、「排甜甜圈」、「光南」、「唱片行」、「走路到中山」、「騎Ub（YouBike）去華山」、「228公園」。
五大景點的特色？
關於大家提到的景點，「華陰街」位在台北車站北邊，但甜甜圈已搬到捷運忠孝復興站，不過當地仍有許多美食；華陰街再往北走（可走地下）便到「中山」，該捷運站附近的南西商圈，有時尚的小攤販與新光三越。台北車站往南走可到「光南、唱片行」許昌街與南陽街有文具等各式雜貨；再往南即到「228公園」，裡面保存不少具有歷史價值的文物。
至於「華山」需要走比較遠，全名為「華山1914文化創意產業園區」，位在台北車站的東側，它是文創產業的基地，可看到許多展覽或藝文活動在此處舉辦。至於台北車站西側，一路走到捷運北門站，經過的路途即為台北地下街。
